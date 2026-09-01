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Ecuador irá a los Suramericanos sin los marchistas Daniel Pintado y Paula Torres

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Guayaquil (Ecuador), 1 sep (EFE).- Ecuador no contará por lesión con el campeón olímpico en París 2024, el marchista Daniel Pintado, y la campeona mundial de marcha, Paula Torres, en los Juegos Suramericanos de Santa Fe (Argentina), donde participará con 182 atletas en 29 deportes, dijo a EFE el presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), Jefferson Pérez.

El campeón olímpico en Atlanta 1996 y subcampeón en Pekín 2008 lamentó las bajas de Pintado y Torres, además de las de otros deportistas que no podrán competir por diferentes razones.

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"Hace tres semanas Ecuador no iba a participar", indicó Pérez, quien explicó que durante ese tiempo las federaciones ecuatorianas por deporte y el COE lograron conformar la delegación y habilitar a 182 atletas en 29 disciplinas. "Por lo que ya con eso estamos ganando", añadió.

La delegación ecuatoriana será, además, menor que la que participó en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022, que contó con 219 atletas.

Según Pérez, la reducción de 37 deportistas se debe, en parte, a la "escasez de tiempo para solucionar la logística", en comparación con la preparación de la delegación que acudió a Paraguay.

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Antes de la competición, el presidente del COE pidió que se considere a cada deportista "como los seres humanos que son" y se tenga presente que Ecuador decidió su participación apenas tres semanas antes. Por ello, pidió "un análisis de todo el entorno y de lo que pasó previamente".

Ecuador no tenía previsto enviar una delegación a los Juegos Suramericanos por problemas con la presidencia del COE, ya que Jorge Delgado, quien fue reelecto como presidente en 2025, no fue reconocido por el Gobierno, que intervino temporalmente el comité.

Posteriormente, Delgado renunció y Pérez, que era vicepresidente, asumió el cargo y empezó con las gestiones para conformar el equipo.

Ecuador estará liderado por la levantadora de pesas y campeona olímpica en Tokio 2020, Neisi Dajomes; la luchadora y subcampeona olímpica en París 2024, Lucía Yépez; y la medallista de bronce en levantamiento de pesas en París 2024, Angie Palacios, entre otros deportistas experimentados.

La delegación ecuatoriana buscará medallas en Argentina en atletismo, bádminton, boxeo, canotaje, ciclismo, ecuestre, escalada, esgrima, e-sport, frontball, gimnasia artística, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, natación, pádel, patinaje, pentatlón moderno, raquetbol, squash.

También tendrá representación en surf, taekwondo, tenis de mesa, tiro con arco, tiro olímpico, triatlón, vela y voleibol playa. EFE

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