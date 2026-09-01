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Asesinado un taxista por un disparo de arma de fuego en Azpeitia (Gipuzkoa)

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(Actualiza la NA2421 con nuevos datos)

San Sebastián/Vitoria, 1 sep (EFE).- Un taxista ha sido asesinado este martes en Azpeitia (Gipuzkoa) por disparos de un arma de fuego, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

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El suceso se ha registrado sobre las 20:15 horas en la Avenida Artzubia de Azpeitia, en las proximidades del campo de fútbol de Garmendipe.

Según el relato de testigos presenciales recogido por el medio local Azpeitia Guka, un vehículo ha embestido al taxi de color negro que conducía la víctima en este punto, tras lo que el conductor del coche que ha provocado el accidente ha disparado varias veces sobre el taxista.

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Tras los disparos, los servicios de emergencias se han dirigido al lugar y los sanitarios han intentado reanimar a la víctima, que ha fallecido en el lugar. También han acudido varias patrullas de la Ertzaintza de la Policía Local de Azpeitia.

Según ha relatado a EFE un conocido de la víctima, se trata de un hombre vecino de Azpeitia, de entre 30 y 40 años, que actualmente ejercía como taxista, pero que anteriormente había trabajado como disc jockey e "incluso solía ir a pinchar a Ibiza". Se trata de una persona muy conocida en la localidad guipuzcoana, de algo más de 15.000 habitantes.

Agentes de unidades de investigación de la Ertzaintza continúan pasadas las 23:30 en el lugar recabando pruebas, mientras que el cuerpo del hombre fallecido ha sido cubierto con un biombo en espera de que se lleve a cabo el levantamiento del cadáver.

La Ertzaintza ha informado, en un escueto comunicado, de que ha abierto una investigación para esclarecer la muerte de un hombre que ha recibido un disparo y que en estos momentos busca al autor de los hechos.

La Policía Autonómica ha establecido controles en varios puntos del entorno de Azpeitia para tratar de localizar el coche en el que ha huido el autor de los disparos. EFE

(Foto)(Vídeo)

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