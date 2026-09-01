Abascal asegura que "miles de españoles" acudirán a las concentraciones contra "un Gobierno tiránico" aunque lo impidan

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El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha expresado que este miércoles "miles y miles de españoles" acudirán a las concentraciones en apoyo a Ceuta "contra un gobierno tiránico, corrupto y traidor", aunque "hagan lo que hagan para impedirlo".

"Por supuesto, como uno más, yo estaré entre ellos", ha insistido a través de un mensaje en la red social 'X'. La publicación de Santiago Abascal se produce después de que el Ayuntamiento de Madrid, que lidera el 'popular' José Luis Martínez-Almeida, anunciase que la Delegación del Gobierno, presidida por el socialista Francisco Martín, no habría autorizado la concentración en Cibeles en apoyo a Ceuta convocada para este miércoles.

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Minutos después, el organismo dependiente del Ejecutivo de Sánchez ha desmentido la información y ha concretado que no puede tramitar como concentración el evento de este miércoles en apoyo a Ceuta porque la Administración local no es titular del derecho de reunión, sino que este le corresponde a personas físicas.

Aún así, la Delegación ha dejado las puertas abiertas a que el Ayuntamiento organice "dentro de sus competencias" los actos institucionales que "estime oportunos".