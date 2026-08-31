Palou: "Nunca pensaba que esto sería posible"

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Milwaukee (EE.UU.), 30 ago (EFE).- Álex Palou reconoció este domingo, tras conquistar en Milwaukee su quinto título de la IndyCar, que "nunca" pensó que "esto sería posible".

"Nunca pensaba que esto sería posible, pero ahora que lo es no puedo estar más contento y con ganas de más", dijo Palou en la rueda de prensa posterior a la carrera de Milwaukee.

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Palou se coronó campeón de la IndyCar por quinta vez en su carrera y cuarta consecutiva, tras terminar en la décima posición la segunda carrera del día en el oval de Milwaukee.

A Palou le valía con terminar entre los primeros veinte para poner sus manos en un nuevo título de IndyCar, categoría de la que ya es el tercer piloto más ganador de siempre, con cinco coronas, a una de Scott Dixon y a dos de AJ Foyt.

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"Son leyendas, han hecho muchísimo por este deporte. Obviamente, ellos tienen más campeonatos que nosotros. La manera en la que lo han conseguido también es impresionante. Haberlo conseguido en poco tiempo es difícil por unas cosas, pero más fácil para otras. Estos hombres lo han hecho con diferentes homologaciones de coches, muy diferentes", opinó.

"Han pasado por épocas diferentes; eso los ha convertido en leyendas", añadió. EFE

(foto)(video)