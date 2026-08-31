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Liverpool lidera el Clausura tras una fecha marcada por la victoria clásica de Nacional

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Montevideo, 30 ago (EFE).- Liverpool se mantuvo como único líder del Torneo Clausura uruguayo tras una cuarta fecha marcada por la victoria de Nacional ante Peñarol en una nueva edición del Clásico.

Este domingo, el Negriazul igualó 1-1 con Cerro Largo en el partido que cerró la etapa y de esa forma llegó a diez puntos. Ruben Bentancourt marcó para el equipo dirigido por Jorge Fossati, al tiempo que Axel Pandiani lo hizo para el Arachán.

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Más temprano, en el duelo más importante de la fecha, Nacional venció por 0-1 a Peñarol en el estadio Campeón del Siglo gracias a un golazo de taco del costarricense Francisco Calvo a los 24 minutos de juego.

De esta forma, el Tricolor llegó a seis puntos y volvió a la lucha por el Clausura luego de haber comenzado dicho torneo con dos derrotas que le costaron la salida al entrenador Jorge Bava.

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Apenas trece días después de haberlo reemplazado en el cargo, Daniel Carreño sumó su segundo triunfo en igual cantidad de presentaciones por el Clausura, mantuvo otra vez su portería a cero y fue el gran responsable del triunfo de Nacional al vencer de principio a fin a Diego Aguirre en la batalla táctica.

En los restantes juegos de la cuarta jornada, Progreso venció por 1-0 a Danubio con un tanto de Nahuel López y lo complicó aún más en la tabla del descenso, donde Montevideo Wanderers respiró al golear por 3-0 a Central Español con anotaciones de Luciano Cosentino, en dos oportunidades, y Leandro Zazpe.

Mientras tanto, Cerro igualó 1-1 con Boston River y, por el momento, sigue en puestos de descenso a la Segunda División Profesional.

Los goles en ese encuentro fueron convertidos por Augusto Cambón para los dirigidos por Alejandro Cappuccio y por Nicolás Siri para el Sastre.

Finalmente, Juventud derrotó por 2-0 a Deportivo Maldonado con dos goles de Ramiro Peralta y Montevideo City Torque venció por 1-3 a Defensor Sporting con tantos de Gary Kagelmacher, Salomón Rodríguez y Esteban Obregón que sirvieron para remontar el anotado temprano por Lucas Agazzi.

Disputadas cuatro jornadas, Liverpool suma diez puntos y Montevideo City Torque acumula nueve, aunque con un juego menos disputado. Por su parte, Nacional llegó a siete y Peñarol tiene cuatro, aunque también tiene un juego pendiente.

Asimismo, el Aurinegro se mantiene al frente de la Tabla Anual acumulada con 47 unidades, mientras Deportivo Maldonado y Racing suman 46.

Este lunes, la fecha llegará a su final con el duelo que pondrá cara a cara a Racing y Albion. EFE

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