El español Llorente anota en el triunfo de San Luis sobre Monterrey

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Monterrey (México), 30 ago (EFE).- El español Rafael Llorente aportó un gol este domingo al sorprendente triunfo de San Luis por 1-3 sobre Monterrey en el cierre de la sexta jornada del torneo Apertura mexicano que lidera América.

Los otros tantos de San Luis fueron de David Rodríguez y Óscar Macías. Por Monterrey descontó el belga Hugo Cuypers.

Con su primer triunfo del torneo, San Luis suma 6 puntos y ocupa el decimotercer puesto. Monterrey quedó con 9 en la novena posición.

Toluca goleó por 4-0 a Juárez y ascendió al segundo puesto con 13 puntos. Juaréz sigue último sin unidades.

Los tantos del triunfo fueron del brasileño Helinho, un autogol del colombiano Jesús Murillo, un gol de Owaldo Virgen y otro del uruguayo Federico Viñas.

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América, único invicto, manda en el Apertura con 16 puntos, que sumó luego de su victoria del sábado 2-0 sobre Puebla con goles del brasileño Icaro Da Conceicao y del uruguayo Brian Rodríguez.

En el tercer escalón está con 13 puntos Tijuana, del entrenador uruguayo Sebastián Abreu, que ganó el viernes, 2-0 a Pumas UNAM, en el que juega el costarricense Keylor Navas, que marchan undécimo con ocho puntos.

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En otra de las sorpresas, Querétaro, que entrena el chileno Esteban González, derrotó por 1-3 al Atlas, del argentino Hernán Crespo.

Atlas ocupa el cuarto puesto con 12 puntos. Querétaro ascendió al sexto con 9.

Guadalajara se acomodó en la quinta plaza con 11 puntos luego de empatar 1-1 con Pachuca, que es decimoquinto con 15.

El gol de Tuzos lo marcó el venezolano Salomón Rondón, su sexto de la campaña, que lo tienen como máximo goleador del torneo.

Tigres empató sin goles con Santos Laguna, Atlante 1-1 con León y el campeón Cruz Azul venció por 1-3 a Necaxa.

- Partidos de la séptima jornada:

04.09: Puebla-Toluca y Juárez-Pachuca.

05.09: San Luis-Guadalajara, Querétaro-Monterrey, Tigres-Necaxa, América-Tijuana y Atlas-Atlante.

6.09: Pumas-León y Cruz Azul-Santos Laguna. EFE