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El argentino Gustavo Costas inicia segunda etapa en Cerro Porteño con empate ante Libertad

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Asunción, 30 ago (EFE).- El entrenador argentino Gustavo Costas inició este domingo su segunda etapa en el banquillo del Cerro Porteño con un empate 1-1 ante el Libertad, que con el resultado perdió el liderato del Torneo Clausura del fútbol de Paraguay después de siete fechas completas.

El 'Ciclón de Barrio Obrero' se puso en ventaja con el gol del argentino Ignacio Aliseda apenas a los 10 minutos del compromiso, y tras una buena jugada colectiva.

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Pero Gustavo Aguilar igualó las acciones a los 45+1, después de aprovechar un rebote del guardameta Roberto 'Gatito' Fernández, quien no jugó el complemento tras acusar molestias físicas.

En las postrimerías del encuentro, el argentino Jonatan Torres erró un penalti que hubiera dado al Azulgrana el triunfo.

"Uno se va con bronca", reconoció tras el partido Costas, quien ganó cuatro títulos con Cerro Porteño entre 2005 y 2007. "Tuvimos el penal y otras dos oportunidades más", añadió.

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Con el resultado, Cerro Porteño retuvo la novena plaza mientras que Libertad entregó el liderato al 2 de Mayo, que el sábado le ganó 0-1 al Trinidense con un gol de Alan Gómez.

También ayer, el siempre aspirante Olimpia confirmó su buen momento al derrotar por 1-2 al Recoleta, gracias a los tantos de Alan Rodríguez y Franco Alfonso.

La jornada, que se inició el viernes con los triunfos de Sportivo Luqueño por 2-1 sobre Rubio Ñú, y de Nacional por 0-3 ante San Lorenzo, se cerró con el empate 1-1 entre Guaraní y Sportivo Ameliano de este domingo.

En este último compromiso, Christian Ocampos abrió la pizarra para Ameliano a los 16 minutos, y Matías López sentenció la paridad en la fracción 52. EFE

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