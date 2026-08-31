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América y Tigres dominan con paso perfecto el Apertura femenino en México

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México, 30 ago (EFE).- América y Tigres domedominan el torneo Apertura femenino del fútbol mexicano con marcha perfecta hasta la quinta jornada del certamen.

América derrotó este domingo por 3-1 a Tijuana con goles de las brasileñas Priscila da Silva y Geyse, además de un tanto de Scarlett Camberos. Por Tijuana marcó la turca Kader Hancar.

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América llegó a 15 puntos y lidera el grupo B. Tijuana es séptimo con 3.

El tanto de Geyse la mantuvo como máxima goleadora al sumar 9, clasificación en la que le sigue la venezolana de San Luis Enyerliannys Higuera con 7.

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Guadalajara cayó por 0-2 ante Pumas y quedó en el cuarto escalón del grupo A con 9, debajo de San Luis, segundo. Y Pumas, que también tiene 9 puntos, es tercero.

En partido del sábado pasado, Tigres alcanzó su quinto triunfo al pasar 2-0 sobre el Pachuca.

Las felinas son primeras del grupo A con 15 puntos, seguidas del Toluca, con 13 unidades, que también se mantiene invicto gracias a su victoria 1-0 sobre el León, con gol de la francesa Faustine Valerie, del viernes anterior.

En el mismo sector, Monterrey, en el que actúa la española Lucía García, ocupa la tercera posición con 12 unidades gracias a la goleada 0-4 sobre el Querétaro que obtuvo el sábado anterior.

En ese partido anotaron la costarricense Valeria del Campo, la colombiana Marcela Restrepo, Lucía García y Fátima Servín.

En otros resultados el San Luis goleó 6-1 al Atlas, el Puebla superó 4-1 al Necaxa y Juárez FC venció 1-0 al Cruz Azul.

La quinta jornada concluirá este lunes con la visita del Atlante al Santos Laguna. EFE

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