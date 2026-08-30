Vox pide una reunión de la comisión de seguimiento del pacto con PP-A para abordar la política migratoria de la Junta

02/07/2026 El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno (i), junto al líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira (d), suscriben el 'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía'. (Foto de archivo). POLITICA María José López - Europa Press

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El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira (Vox), ha anunciado este domingo que Vox ha pedido que en los próximos días se reúna la comisión de seguimiento del pacto de gobierno suscrito el pasado mes de julio por su partido con el PP-A, para "profundizar en cómo se van a gestionar los asuntos migratorios dentro del Gobierno de coalición" que preside Juanma Moreno.

Así lo ha anunciado Manuel Gavira en unas declaraciones recogidas por Europa Press junto con un comunicado en el que ha subrayado que "la inmigración es una cuestión esencial para Vox y queremos que, a partir de ahora, las decisiones que afecten a esta materia sean tratadas y coordinadas previamente entre los dos partidos".

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"Así evitaremos que vuelvan a producirse situaciones" como la vivida al hilo de la ayuda extraordinaria de 25 millones de euros aprobada esta semana, con el voto a favor de Andalucía, en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que reúne a Gobierno central y comunidades autónomas.

El pasado viernes, Manuel Gavira señaló a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Montilla (Córdoba) que el Gobierno andaluz se habría opuesto a dicho crédito extraordinario de 25 millones de euros si la competencia al respecto de esta cuestión la tuviera Vox en el Ejecutivo andaluz.

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A dicha reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia no acudieron representantes de los gobiernos de Aragón, Extremadura y Castilla y León, que el PP comparte con Vox, partido que en dichas comunidades sí cuenta con competencias al respecto de este asunto de los menores, a diferencia de lo que ocurre en Andalucía, donde ambas formaciones son también socios de gobierno en esta legislatura.

Así lo vino a señalar Manuel Gavira este viernes cuando, en respuesta a preguntas de los periodistas sobre dicha ayuda de 25 millones de euros, comentó que "si este humilde consejero --en referencia a él mismo-- tuviese esa competencia, hubiese votado igual" que sus "compañeros en Aragón, en Extremadura y en Castilla y León".

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De este modo, agregó que "la competencia" sobre esta cuestión "la tiene el Partido Popular" en el Gobierno andaluz, a través de la Consejería de Servicios Sociales que dirige Loles López, tras lo que incidió en subrayar que "si la competencia la hubiese tenido" su consejería, desde la Junta se habrían "opuesto" a dicho acuerdo.

AYUDA A CEUTA

Posteriormente, este pasado sábado, desde el Gobierno andaluz se defendió a través de unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación que dicha ayuda extraordinaria de 25 millones de euros "no supone ningún incumplimiento del acuerdo para la estabilidad y el gobierno de Andalucía firmado en julio" entre el PP-A y Vox, que posibilitó la tercera investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta.

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En este contexto, Manuel Gavira ha "agradecido" este domingo que "el Partido Popular aclarase" este sábado que su respaldo al crédito extraordinario de 25 millones de euros destinado a Ceuta en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia del pasado jueves "no supone un incumplimiento del acuerdo".

"Valoramos y agradecemos que el Partido Popular haya aclarado que no ha incumplido el acuerdo de gobierno. Eso es importante, porque ambos estamos comprometidos a cumplir íntegramente el acuerdo de gobierno", ha puntualizado el vicepresidente segundo de la Junta.

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En esa línea, Gavira ha subrayado que "la protección de los andaluces frente a las consecuencias de la inmigración masiva es para Vox una cuestión esencial", y ha remarcado que el acuerdo de gobierno es "claro" en esta materia, de forma que en su punto 12 se rechaza "expresamente" la "llegada a Andalucía de más inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad".

Además, el acuerdo entre PP-A y Vox recoge que "no vamos a participar en reformas normativas ni en acuerdos presupuestarios para facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en el territorio de Andalucía", según ha abundado Gavira.

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El dirigente de Vox ha incidido especialmente en este último extremo, aludiendo a la literalidad del acuerdo firmado entre ambas formaciones admitiendo que el crédito aprobado esta semana está destinado a Ceuta, para que sea la propia ciudad autónoma la que disponga de recursos "para atender, en su territorio, la situación extraordinaria provocada por la invasión de finales de julio, permitida por el Gobierno criminal del PSOE", ha agregado.

"En definitiva, son 25 millones para Ceuta y en Ceuta, no para Andalucía ni en Andalucía. Como dice nuestro acuerdo", ha razonado Gavira, quien ha señalado que, en cualquier caso, la solución al problema registrado en la ciudad autónoma "es devolver cuanto antes a Marruecos a quienes han entrado ilegalmente, y no alejarlos todavía más de su país de origen", desde la premisa de que, "mientras el Gobierno de (Pedro) Sánchez siga permitiendo y alentando una inmigración masiva y descontrolada, seguiremos sufriendo sus consecuencias".

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"MEJORAR LA COORDINACIÓN" ENTRE PP-A Y VOX

En ese punto, el vicepresidente segundo ha defendido la necesidad de "mejorar la coordinación" entre los dos partidos que integran el Ejecutivo andaluz, especialmente en una cuestión que Vox considera "esencial".

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"Tenemos una posición común y un acuerdo que cumplir. Y ese acuerdo debe ser la referencia para actuar de forma leal, coordinada y coherente en todas las decisiones que adoptemos, por el bien de los andaluces", ha afirmado Gavira antes de anunciar la referida solicitud de reunión de la comisión de seguimiento del pacto de gobierno entre PP-A y Vox para "profundizar en cómo se van a gestionar los asuntos migratorios dentro del Gobierno de coalición".