Un sindicato policial dice que los incidentes de Bilbao no son "fiesta" sino "violencia"

Guardar

Bilbao, 30 ago (EFE).- El sindicato policial Esan ha transmitido su apoyo a los agentes de la Ertzaintza y de la Policía Municipal que en la noche de este sábado intervinieron en los "graves" incidentes registrados durante las fiestas de Bilbao y ha avisado de que "esto no es fiesta", sino que "rodear, amenazar y lanzar botellas contra policías es violencia".

La Ertzaintza ha detenido por desórdenes públicos a catorce personas, cinco menores, en dos altercados distintos en el céntrico barrio bilbaíno de Abando, en uno de los cuales unas doscientas personas han lanzado botellas contra los ertzainas, lo que ha causado lesiones a varios de ellos.

PUBLICIDAD

En una nota, Esan ha señalado que Bilbao "no puede convertirse en un campo de batalla" contra los agentes y ha exigido "tolerancia cero" frente a quienes les atacan.

Según ha insistido, agredir a un ertzaina o a un policía municipal "no puede salir gratis" y son necesarias "medidas y cambios legislativos urgentes y contundentes". EFE

PUBLICIDAD