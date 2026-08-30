Temas del día de EFE España del lunes 31 de agosto de 2026

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ceuta- El Gobierno local de Ceuta y otros colectivos y organizaciones siguen reclamando la expulsión de los miles de migrantes que permanecen todavía en el territorio un mes después de la entrada de más de 70.000 personas a través de la frontera con Marruecos, mientras el Ejecutivo central prepara nuevas ayudas económicas para la ciudad.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid - Las ministras de Igualdad, Ana Redondo, y de Juventud e Infancia, Sira Rego, comparecen este lunes en el Congreso para explicar la gestión de sus respectivos departamentos en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes del pasado mes de julio.

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(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

Madrid- Con la llegada de septiembre arranca el nuevo curso político, que se inicia marcado por la crisis migratoria de Ceuta, de la que habla este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista radiofónica, y con su comparecencia en el Congreso del próximo jueves como plato fuerte de esta semana.

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(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

AÑO JUDICIAL

Madrid- La ligera tregua de agosto dará pronto paso al ya habitual ritmo desorbitado de los tribunales, con varios jueces analizando información económica del PSOE y el regreso con fuerza de las investigaciones al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y a Leire Díez y la presunta trama para boicotear causas judiciales.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEservicios: 8023167620)

ELECTRICIDAD PRECIOS

Madrid - La factura eléctrica de este agosto para un consumidor con tarifa regulada rondará máximos desde el invierno de 2025 y se convertirá en la más cara del año, ante el encarecimiento del mercado mayorista por una mayor entrada del gas, y la escalada en otra de sus referencias, los futuros de la electricidad.

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(Texto) (Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023593687)

VERANO CALOR

Madrid- Las altas temperaturas se trasladan también a las urgencias, no sólo en forma de golpes de calor, que son la punta del iceberg: descompensaciones, síncopes, empeoramiento de enfermedades crónicas y otras emergentes como el virus del Nilo tensionan cada verano estos servicios.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023641241)

TIEMPO CALOR

Madrid- El mes de agosto se despide este lunes con tiempo estable, pero septiembre llega con calor de pleno verano, ya que hacia mitad de semana se espera un importante ascenso de las temperaturas en amplias zonas del país, que en algunos puntos estarán incluso 10 grados por encima de lo normal para esta época del año, sobre todo en áreas del este, sur y centro de la península.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

TRÁFICO VERANO

Madrid- Termina a las doce de la noche de este lunes la operación Retorno del verano de la Dirección General de Tráfico (DGT), que este domingo ya ha dejado retenciones a las entradas de las principales ciudades.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

CONSUMO CERVEZA

Madrid- La caída del consumo de cerveza entre los españoles, del 16,1 % desde 2022, sigue la tendencia a la baja de otras bebidas frías, aunque el sector confía en el turismo extranjero y la oferta sin alcohol para darle la vuelta a los números.

(Texto) (Infografía)

MISIÓN MERCURIO

Madrid - La Agencia Espacial Europea da detalles de las próximas y complejas maniobras de la misión BepiColombo, que con sus dos orbitadores independientes lleva viajando más de siete años en dirección a Mercurio, el planeta más cercano al Sol.

(Texto)

ENCUENTRO IA

Santander - La Inteligencia Artificial centra el 40 Encuentro de la Tecnología y de las Telecomunicaciones, organizado por la patronal de la industria tecnológica Ametic, en el que durante tres días se dan cita representantes de administraciones públicas, de empresas y expertos del sector tecnológico

(Texto) (Foto)

UNIVERSIDAD ALQUILER

Santiago de Compostela - La aventura de encontrar piso ha sido un poco menos ardua para los universitarios en Santiago de Compostela este año y a las puertas del nuevo curso académico todavía queda oferta disponible gracias, en gran parte, a la declaración de zona tensionada, que ha desviado inmuebles de uso residencial al alquiler temporal. Por Paula Fernández

(Texto) (Foto)

MODA TENDENCIAS

Madrid- Frente a una moda globalizada surgen versos libres que definen nuevos códigos estéticos. Firmas pequeñas como Edward Cuming, Mans, Tíscar Espadas, Acromatrix o Carlota Barrera forman parte de una comunidad de creadores con equipos reducidos que saltan barreras con sus marcas. Inmaculada Tapia

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

08:30h.- Madrid.- SÁNCHEZ ENTREVISTA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, concede una entrevista a la cadena SER coincidiendo con el arranque del curso político (Texto) (Vídeo) (Audio)

11:00h.- Madrid.- PARTIDOS PODEMOS.- El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, comenta la actualidad política en rueda de prensa. Calle Francisco de Villaespesa, 18. Madrid (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:30h.- Madrid.- PARTIDOS PSOE.- Reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, después de la cual ofrece una rueda de prensa su portavoz, Montse Mínguez. C/ Ferraz, 70 Madrid (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:45h.- Pamplona.- PARTIDOS EH BILDU.- El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, atiende a los medios de comunicación con motivo del inicio del curso político con la reunión de la Mesa Política de la coalición en Pamplona. Baluarte, sala Luneta (Texto) (Foto)

12:30h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- PARTIDOS VOX.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios de comunicación tras la reunión de inicio de curso político que la formación celebra en San Lorenzo de El Escorial (Madrid). Lonja del Monasterio del Escorial, frente al escudo (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

13:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- Rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular. C/ Génova, 13 (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

13:00h.- Madrid.- PARTIDOS SUMAR.- Rueda de prensa del espacio político configurado por Izquierda Unida, Comuns, Movimiento Sumar y Más Madrid para analizar la actualidad política con la participación de Ernest Urtasun y Rosa Martínez. Espacio Ecooo / C/ de la Escuadra, 11 / MADRID (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- TURISMO ALOJAMIENTOS.- El INE publica las cifras de alojamientos extrahoteleros de julio (Texto)

09:30h.- Santander.- AMETIC ENCUENTRO.- El 40 Encuentro de la Tecnología y de las Telecomunicaciones, orgnaizado por Ametic, comienza con la intervención del ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, en una jornada en la que intervienen desde el presidente de la CEOE, Ántonio Garamendi, hasta el presidente Microsoft España, Francisco Salcedo, o el vicepresidente de Samsun, David Alonso, entre otros. Palacio de la Magdalena (Texto) (Foto)

09:45h.- Las Palmas de Gran Canaria.- ENERGÍA SOSTENIBLE.- El rector de la ULPGC, Lluís Serra; la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias y el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, asisten a la 21ª Conferencia Internacional sobre Desarrollo Sostenible de Sistemas de Energía, Agua y Medio Ambiente, que se celebra por primera vez en España. Salón de Actos del Edificio de Humanidades (Campus del Obelisco)

10:00h.- Palma.- MASIFICACIÓN TURÍSTICA.- Presentación de un estudio de Terraferida sobre las piscinas construidas entre los años 2015 y 2024 en Mallorca. C/ Sant Alonso, 24

11:00h.- Zaragoza.- SINIESTRALIDAD LABORAL.- CCOO y UGT Aragón convocan una concentración conjunta en repulsa por el accidente laboral mortal ocurrido en Sariñena (Huesca) el pasado jueves y en solidaridad con las víctimas y sus familias. Monumento a la Constitución

11:00h.- Nava de Roa (Burgos).- INFRAESTRUCTURAS CARRETERAS.- Los parlamentarios nacionales y autonómicos del PP de Burgos y Valladolid, junto a los alcaldes de los municipios afectados directamente, celebran un acto reivindicativo urgiendo el inicio de las obras de la futura autovía del Duero entre Aranda y Peñafiel. Junto a la N-122 (Texto) (Foto)

11:30h.- Madrid.- TRANSPORTE FERROVIARIO.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, presenta este lunes 31 de agosto los nuevos trenes que se incorporan al servicio de Cercanías Madrid en un acto en el que estará acompañado del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, para detallar las características de estos trenes de gran capacidad de Stadler. Estación de Príncipe Pío. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Valladolid.- SINDICATOS METAL.- UGT FICA y CCOO Industria se concentran frente a la sede de Vametal para protestar por el bloqueo en la negociación del convenio colectivo del metal. Sede de Vametal. Calle Castelar, 2 (Texto) (Foto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

Cartagena (Murcia).- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- Reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces del Ayuntamiento para tratar las recientes llegadas de más de 200 inmigrantes a bordo de embarcaciones a las costas del municipio. Ayuntamiento (Texto) (Foto)

10:30h.- Badajoz.- SUCESOS DROGAS.- El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, y responsables de la Guardia Civil en Extremadura dan a conocer detalles de la operación que ha permitido interceptar 500 kilos de cocaína en Mérida. Salón Actos del Acuartelamiento (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, comparece en el Congreso para explicar la gestión de su departamento en Ceuta ante la entrada masiva del pasado mes de julio. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

16:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, comparece en el Congreso de los Diputados para explicar la gestión en Ceuta, tras la entrada masiva de migrantes el pasado mes de julio. Congreso (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

SOCIEDAD

08:30h.- Barcelona.- EDUCACIÓN CATALUÑA.- La consellera de Educación y Formación Profesional presenta las novedades del curso escolar 2026-2027 en Cataluña, que incorporará algunas de las mejoras contempladas en el acuerdo educativo y en un contexto de tensión con algunos sindicatos de docentes que han convocado una huelga el 8 de septiembre, primer día de clases. Departamento de Educación (Texto)

10:45h.- Cúllar Vega (Granada).- GOBIERNO TERREMOTOS.- El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, y el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, para mantener una reunión de trabajo con el alcalde del municipio de Cúllar Vega, Jorge Sánchez, y conocer de primera mano el alcance de los terremotos registrados en la zona. Ayuntamiento de Cúllar Vega, C/ Pablo Picasso nº 21,

11:30h.- Barcelona.- HISTORIA CIUDADES.- Presentación de la 17.ª Conferencia de la Asociación Europea de Historia Urbana (EAUH), que bajo el título "City Networks in Europe and Beyond" (Redes de ciudades en Europa y más allá) se celebrará en Barcelona del 2 al 5 de septiembre y estará dedicada a la historia urbana europea. Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC). Sala Mirador (Plaza Nova, 5, 8a planta). (Texto)

11:30h.- Madrid.- INCENDIOS FORESTALES.- La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, preside el comité de dirección de Medioambiente para dar seguimiento a la evolución de los incendios forestales. (Foto)

11:30h.- Barcelona.- CONFERENCIA URBANISMO.- Rueda de prensa para presentar la 17 edición de la Conferencia de la Asociación Europea de Historia Urbana (EAUH), dedicada a la conexión entre ciudades europeas y que se celebrará del 2 al 5 de septiembre en Barcelona. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (Texto)

12:00h.- Piedralaves (Ávila)..- INCENDIOS FORESTALES.- La consejera de Medio Ambiente y Energía de la Junta, María González Corral, preside una reunión de trabajo con alcaldes de localidades afectadas por el mayor incendio de la historia de España en las comarcas abulenses del Valle del Alberche y del Valle del Tiétar. Antiguas Escuelas. Avenida Castilla y León, 40 (Texto) (Foto)

14:00h.- Madrid.- MISIÓN MERCURIO.- La Agencia Espacial Europea ofrece en rueda de prensa detalles de la misión BepiColombo, que viaja a Mercurio. Streaming

18:00h.- Madrid.- RADIO PROGRAMACIÓN.- Presentación de la temporada 2026/2027 de RNE, con algunos de sus protagonistas, como Juan Ramón Lucas, David Cantero y Marta Solano. Ginkgo Restaurante (Plaza de España, 3)

CULTURA Y TENDENCIAS

Palencia.- FESTIVAL FOLKLORE.- Las danzas palentinas se encuentran con los bailes tradicionales de Sicilia, Chile y Polonia en el Festival de Folklore A Concejo que lleva músicas y bailes del mundo a distintos puntos de la ciudad durante las fiestas de San Antolín. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30h.- Cuéllar (Segovia).- ENCIERROS CUÉLLAR.- Segundo encierro de las Fiestas de los Encierros de Cuéllar (Segovia), con toros de la ganadería Partido de Resina. (Texto)

10:45h.- Madrid.- TELEVISIÓN PROGRAMA.- Presentación del programa 'La Mesa', el nuevo espacio para el horario de máxima audiencia que conducirá la periodista Cristina Pardo en Antena 3. Sede de Atresmedia (Avenida de Isla Graciosa, 13) - San Sebastián de los Reyes (Texto)

11:00h.- San Sebastián.- QUINCENA MUSICAL.- Rueda de prensa de balance de la 87 edición de la Quincena Musical de San Sebastián. Kursaal (Texto) (Foto)

11:00h.- San Sebastián de los Reyes.- ENCIERROS S.S. REYES.- Octavo y último encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes, con novillos pertenecientes a la ganadería de Montealto. Salida desde los corrales de suelta (Cristo de los Remedios, 8). (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Madrid.- TEATROS CANAL.- Los Teatros del Canal inauguran su temporada con 'Los locos de Valencia', una comedia musical sobre el amor y la locura de Lope de vega, en versión de José Luis Alonso de Santos y dirigida por Pepa Pedroche. Teatros del Canal. Sala Coworking (Acceso por entrada de artistas)

11:30h.- Mérida.- PREMIO TEATRO.- El director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Jesús Cimarro, y el director de la Cátedra Vargas Llosa, Raúl Tola, anuncian el fallo del I Premio Internacional de Teatro Clásico 'Odiseo y Penélope', para impulsar la creación dramatúrgica contemporánea inspirada en la tradición grecolatina. Sede del Festival (Texto)

12:00h.- Santander.- UIMP PREMIO.- El director granadino de orquesta, Pablo Heras-Casado, recibe el reconocimiento del premio "La Barraca", que concede la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Hall Real del Palacio de la Magdalena. (Texto) (Foto)

12:30h.- Madrid.- PREMIOS JUVENTUD.- Presentación de la gala de los Premios Juventud 2026, que tendrá lugar el 3 de septiembre en Marbella (Málaga) y que emitirá RTVE fruto de una alianza estratégica con TelevisaUnivisión y Starlite, con la presencia de dos de sus presentadores, Jesús Vázquez y Alejandra Espinoza. Sala de Comunicación RTVE Torrespaña (C/ Alcalde Sainz de Baranda, 92. Madrid) (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Santander.- FESTIVAL SANTANDER.- La orquesta del Festival de Bayreuth, que celebra su 150 aniversario, clausura, bajo la dirección de Pablo Heras-Casado, la 75 edición del Festival Internacional de Santander. Sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria. (Texto) (Foto)

EFE

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