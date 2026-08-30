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Seis heridos en el séptimo encierro de San Sebastián de los Reyes (Madrid)

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San Sebastián de los Reyes (Madrid), 30 ago (EFE).- El séptimo encierro de San Sebastián de los Reyes (Madrid) ha contado este domingo con 2.200 corredores y ha registrado seis heridos, cinco leves y uno que ha sido derivado al hospital de campaña de la plaza de toros por una posible fractura en un brazo tras una caída.

La carrera, la más rápida de lo que va de fiestas este año, ha durado 1:38 minutos hasta la plaza de toros, y 2:14 minutos hasta la entrada en corrales.

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Así se lo ha señalado a EFE el jefe de Protección Civil del municipio, Pedro Martínez, al término del encierro, en el que todos los heridos han sido por caídas y únicamente presentaban contusiones, sin heridas por asta de toro.

Con todo, Martínez ha tildado de “muy positivo” el balance de lo que va de estas fiestas locales, que terminarán mañana por la noche.

Y ha insistido en que incluso anoche, el momento en que se registró una mayor afluencia de personas, no se produjeron incidentes reseñables.

Por su parte, el concejal de Festejos, Carlos Bolarín, ha añadido que el encierro de este domingo, con toros de las ganaderías Juan Pedro Domecq y Álvaro Núñez, ha sido “muy rápido y muy trepidante, con grandes carreras” y algunas situaciones de peligro, especialmente dos momentos en que una pareja de toros han estado a punto de ponerse por delante de la manada, aunque los cabestros han logrado ponerse por delante en las curvas. EFE

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