Rescatada de una zona de difícil acceso tras caer de un caballo en Albalate (Guadalajara)

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Toledo, 30 ago (EFE).- Una joven ha resultado herida este domingo al caer de un caballo en Albalate de Zorita (Guadalajara), donde ha tenido que ser rescatada por los bomberos de una zona de difícil acceso y trasladada al hospital.

El suceso ha tenido lugar sobre las 10:30 horas en el paraje Los Majuelos, cuando ha caído del caballo y ha quedado inconsciente en una zona de difícil acceso, ha informado a EFE el servicio de emergencias 112.

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Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y bomberos de Sacedón, que han participado en el rescate.

Posteriormente, la joven ha sido evacuada en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Guadalajara. EFE