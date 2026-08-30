Reanudada la circulación de la línea de alta velocidad entre Barcelona y Girona

Barcelona, 30 ago (EFE).- La circulación de trenes de alta velocidad entre Barcelona y Girona se ha reanudado la tarde de este domingo, después de que el tráfico haya quedado suspendido a las 8:50 horas de esta mañana, según ha informado Renfe.
La circulación está previsto que se normalice de "forma paulatina" hasta mañana lunes.
Una caída de tensión en la catenaria en la estación de La Sagrera ha paralizado este domingo la circulación de trenes de alta velocidad entre ambas ciudades durante más de once horas.
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El tráfico ha quedado suspendido a las 08:50 horas y ha afectado, en un primer momento, a dos trenes: un Avant Barcelona-Figueres con salida prevista a las 08:07 horas que ha quedado parado en La Segrera con una treintena de pasajeros, y un Barcelona-Lyon (Francia) que tenía prevista su salida a las 08:16 horas y que no ha podido emprender la marcha.
Protección Civil ha explicado esta mañana en un mensaje en las redes sociales que el tráfico ferroviario en la línea de alta velocidad entre Barcelona y Girona ha quedado interrumpido por "falta de tensión eléctrica". EFE
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