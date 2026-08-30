Planas participará en el Foro de las Islas del Pacífico para abordar el cambio climático

30/07/2026 El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la presentación del Informe de consumo alimentario en España 2025, en la sede del Ministerio, a 30 de julio de 2026, en Madrid (España). Elaborado bajo el marco del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el informe revela un mercado condicionado por el escepticismo del consumidor, el incremento continuo de los precios y la consolidación de la marca de distribución. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, participará en representación del Gobierno de España en la 55 reunión de líderes del Foro de las Islas del Pacífico (PIF), que se celebra en Palaos del 30 de agosto al 4 de septiembre, bajo la presidencia rotatoria del país.

Planas asistirá a este encuentro de alto nivel, que reúne a jefes de Estado y ministros, con el objetivo de compartir iniciativas y experiencias para mitigar los efectos del cambio climático en los distintos sectores productivos.

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Durante la reunión, el ministro trasladará el compromiso de España con el multilateralismo y con una cooperación basada en prioridades compartidas, especialmente ante desafíos como el cambio climático, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de los océanos.

Los Estados insulares del Pacífico se encuentran entre los territorios más expuestos al cambio climático, con efectos sobre sus recursos hídricos, la producción de alimentos, la pesca y las comunidades costeras.

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En este contexto, Planas trasladará la voluntad de España de poner su experiencia en la gestión de recursos escasos y en la adaptación de los sistemas productivos al servicio de la cooperación con los países de la región.

Durante su estancia en Palaos, Planas mantendrá asimismo reuniones bilaterales con representantes de distintos países de la región para abordar cuestiones de interés común, especialmente en materia de seguridad alimentaria y cooperación agroalimentaria.

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El viaje continuará el 2 de septiembre en Filipinas, donde el ministro se reunirá con su homólogo, Francisco Tiu Laurel Jr., para abordar las relaciones bilaterales y diferentes asuntos de interés agroalimentario.

Planas participará también en la presentación del Grupo de Cocineros Españoles en Filipinas, un acto en el que se pondrá en valor la presencia de los productos agroalimentarios españoles y los vínculos entre ambos sectores.

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