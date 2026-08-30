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Palou agranda su leyenda con su quinta corona en la IndyCar

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Andrea Montolivo

Milwaukee (EE.UU.), 30 ago (EFE).- Hubo que esperar más de lo previsto, tras la serie de problemas sufridos la semana pasada en Washington y la fuerte lluvia que aplazó la carrera de sábado en Milwaukee, pero el español Álex Palou, de Chip Ganassi, acabó celebrando por todo lo alto este domingo en el Milwaukee Mile al poner oficialmente sus manos en su quinto campeonato de la IndyCar.

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Palou agrandó su leyenda en esta categoría con el cuarto título consecutivo, algo que igualó el récord del francés Sebastien Bourdais establecido hace casi veinte años, entre 2004 y 2007.

Ya es el tercer piloto más ganador en la historia de la IndyCar, a un título de Scott Dixon y a dos de AJ Foyt.

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"Increíble, no sé qué decir. Estoy muy orgulloso de este equipo. Hoy fue un día muy complicado para nosotros, pero se siente fenomenal, otro campeonato, y preparados para el siguiente", dijo Palou al bajar de su monoplaza.

El español, nacido en Sant Antoni de Vilamajor en 1997, llegaba a las dos carreras del fin de semana de Milwaukee con 91 puntos de ventaja sobre su primer perseguidor, Kyle Kirkwood.

La carrera inicialmente prevista el sábado se completó este domingo, tres horas después de que terminara la segunda prueba del Milwaukee Mile, en la que fue quinto.

Esa posición le permitió encarar la última carrera en Milwaukee con la posibilidad de blindar el título terminando vigésimo o mejor.

El catalán, que brilló por continuidad y constancia en su extraordinaria carrera en la IndyCar, no necesitaba tomar riesgos. Y no lo hizo.

Dejó que el mexicano Pato O'Ward, el gran protagonista al llevarse las dos carreras del día, peleara con todo contra David Malukas y Rinus Veekay, y gestionó las operaciones sin despeinarse.

Su décima posición fue más que suficiente para certificar su quinta corona en los últimos seis años. Llegará a la última carrera del año, en Laguna Seca, con 100 puntos de ventaja sobre Kyle Kirkwood.

La IndyCar intentó inicialmente completar esa prueba a las 8.00 locales de este domingo, pero las precipitaciones y las dificultades para secar el óvalo de Milwaukee obligaron a modificar de nuevo el programa.

La categoría mantuvo a las 12.00 locales la carrera inicialmente prevista para el domingo y trasladó a la tarde la reanudación de la prueba suspendida el sábado.

En la carrera disputada al mediodía, Palou partió desde la pole lograda el sábado y terminó quinto, mientras O'Ward se impuso por segunda vez en Milwaukee, después de su victoria de 2024.

Pocas horas después, el mexicano certificaría su idilio con Milwaukee con un tercer triunfo. EFE

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