Muere un hombre apuñalado por una mujer en la terraza de un bar de València tras una pelea

Guardar

València, 30 ago (EFE).- Un hombre 45 años ha muerto apuñalado por una mujer, de 35 y ya detenida, tras una disputa registrada en la madrugada de este domingo en la terraza de un bar de la ciudad de València.

Según ha informado la Policía Nacional, los hechos han ocurrido en torno a la medianoche, cuando, por causas que se investigan, comenzó una pelea en un bar de la calle dels Jurats 22 de València, en el barrio de l’Olivereta, cerca del Hospital General, y, como consecuencia de la misma, una mujer apuñaló a un hombre.

PUBLICIDAD

Una patrulla de seguridad ciudadana de la Policía alertada de este suceso acudió al lugar a las 00:05 horas y detuvo en un domicilio de ese barrio a la supuesta agresora, una mujer de nacionalidad española que ha quedado acusada de un delito de homicidio.

La víctima, natural de Perú, fue trasladada gravemente herida al hospital, donde falleció sobre las 01:30 horas, en un homicidio de cuyas investigaciones se ha hecho cargo el grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Valencia. EFE

PUBLICIDAD

(Foto)