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Máximo Quiles suma su séptima victoria de la temporada y es más líder de Moto3

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 30 ago (EFE).- El español Máximo Quiles (KTM) sumó su séptima victoria de la temporada al imponerse en el Gran Premio de Aragón de Moto3 que se disputó este domingo en el circuito Motorland de Alcañiz, lo que le hace más líder de la competición.

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A pesar de regresar tras ser intervenido quirúrgicamente de una fractura de su clavícula derecha hace veinte días, Máximo Quiles supo aprovechar su oportunidad para lograr una victoria que no le puso nada fácil su compatriota David Almansa (KTM).

Quiles es líder del campeonato con 256 puntos, 97 más que su inmediato perseguidor, que continúa siendo el también español Álvaro Carpe (KTM), cuarto en Motorland, con David Almansa en la tercera posición, a 102 puntos.

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Uno de los favoritos de la carrera de Moto3, el debutante Brian Uriarte (KTM), tomó el camino de la formación de salida sabiendo que debería cumplir una vuelta larga de sanción por la penalización impuesta por Dirección de Carrera tras molestar durante la práctica oficial, al rodar demasiado lento en la curva siete, a su compatriota y autor de la 'pole position', David Almansa (KTM).

Una penalización que Uriarte aprovechó para ensayar ya en la vuelta de calentamiento previa al inicio de la carrera.

Con muy buenas condiciones atmosféricas se apagó el semáforo en la línea de salida de Motorland y el más rápido de entrenamientos y favorito, David Almansa, no falló, para llegar en cabeza a la comprometida primera curva del trazado turolense.

Tras su estela se situaron quienes estaban también en primera línea de salida, el hispano-argentino Marco Morelli (KTM) y el líder del mundial, Máximo Quiles (KTM), con Brian Uriarte, recuperando dos posiciones, que era cuarto, por delante de Álvaro Carpe (KTM) y Adrián Cruces (KTM).

Quiles superó a su compañero Morelli antes de cumplirse la primera vuelta de carrera, para pegarse al rebufo de la moto de Almansa, sabedor de que ese tirón inicial de su rival podía romper la carrera a las primeras de cambio.

Fue al comienzo de la tercera vuelta cuando se avisó a Brian Uriarte de que tenía tres vueltas para cumplir con la sanción de vuelta larga, que ya era tercero tras superar a Morelli, lo que también hizo Carpe.

Uriarte cumplió con la sanción en la cuarta vuelta, para caer de la cuarta a la décima posición, metido de lleno en el grupo encabezado por el español Adrián Fernández (Honda).

Almansa, Quiles y Carpe se habían quedado solos en cabeza de carrera y ya con casi un segundo de ventaja sobre su inmediato perseguidor, Marco Morelli, que daba tiempo a un grupo de hasta diez pilotos, en el que poco después se fue por los suelos el español Jesús Ríos (Honda), en la curva diecisiete.

A pesar de su ímprobo esfuerzo, Almansa no logró romper por completo la carrera y en su esfuerzo se llevó a Máximo Quiles y Álvaro Carpe, con Marco Morelli sufriendo lo indecible para aguantar el ritmo de sus contendientes.

Ya por entonces, en la octava vuelta de carrera, Brian Uriarte había recuperado mucho del terreno cedido al cumplir con la sanción y volvía a estar en la quinta posición, aunque a tres segundos de Almansa.

Máximo Quiles pasó a la acción, por primera vez, al asumir el liderato de la prueba en la curva uno de la undécima vuelta para cambiar el ritmo y pegar un pequeño tirón, que se vio beneficiado por la pelea por el segundo puesto entre Almansa y Carpe, lo que le permitió conseguir rápidamente medio segundo de ventaja.

Pero Quiles no logró su objetivo al irse largo en la curva quince, una situación que aprovechó David Almansa para recuperar el liderato, aunque en el inicio de la vuelta catorce el líder del Mundial recuperaba la primera plaza en una disputada primera curva con los cuatro pilotos casi en paralelo.

Una vez más, Máximo Quiles volvió a apretar para intentar sentenciar la carrera, y en esta ocasión pronto abrió un hueco de casi un segundo, pero Almansa no arrojó la toalla e intentó volver a dar caza al escapado.

A dos vueltas del final, Almansa volvía a estar tras la estela de Quiles, lo que presagiaba un final de carrera de lo más apretado, como suele ser habitual en Moto3, pero el líder del Mundial supo mantenerse firme para consolidar su séptimo triunfo de la temporada.

Junto a él en el podio acabaron David Almansa y Marco Morelli, con Álvaro Carpe en la cuarta posición, por delante de Brian Uriarte, Adrián Cruces, Casey O'Gorman, Valentín Perrone, Guido Pini y Adrián Fernández, que coparon las diez primeras posiciones. EFE

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