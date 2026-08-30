Marc Márquez, a pesar de su error en la primera vuelta, satisfecho de sacar "el máximo"

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Redacción deportes, 30 ago (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), a pesar de su error al no desactivar el dispositivo trasero de la suspensión en la primera vuelta, se mostró satisfecho por haber podido sacar "el máximo" en el Gran Premio de Aragón de MotoGP.

"Se puede fallar, porque somos humanos y hoy casi fallo, porque he cometido un error grave en esa curva 1 y 2, donde me he dejado activado el dispositivo trasero y he hecho toda todo el primer parcial bajo enganchado atrás", señaló el nueve veces campeón del mundo en la conferencia de prensa de Motorland.

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"Por eso hemos perdido posición y se ha complicado un poquito más", destacó Marc Márquez, y añadió que el jueves ya dijo que si quería tener la mínima posibilidad de luchar por este Mundial "todo pasa por sacar el máximo en los circuitos favorables, o estar cerca de ese máximo", y en Motorland logró sumar el máximo, 37 puntos.

De su nueva situación en el campeonato, Marc Márquez dijo que "pueden pasar muchas cosas" y recordó: "Hace dos semanas estaba medio muerto o cojo y ahora vuelvo a estar vivo. Va y viene".

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De sus rivales, explicó: "Se está viendo que Martín y, sobre todo Bezzecchi, que es el que creo que va a encadenar unas carreras buenas y tenemos que estar muy concentrados", van a ser muy competitivos.

Marc Márquez reconoció que se guardó "tres o cuatro décimas" para final de carrera y para utilizar un poquito más de "energía" y de "neumático".

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En cuanto a la próxima cita, en Misano Adriático, un circuito con más curvas a derechas, dijo que intentará "sacar el máximo", sea cual sea la posición, y "durante el fin de semana entender" dónde pueden llegar", aunque recalcó que "cada carrera será importante" hasta el final de la temporada. EFE