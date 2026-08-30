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Lunes, 31 de agosto de 2026

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Madrid, 30 ago (EFE).-

SOCIEDAD INMIGRACIÓN - Ceuta - El Gobierno local de Ceuta y otros colectivos y organizaciones siguen reclamando la expulsión de los miles de migrantes que permanecen todavía en el territorio un mes después de la entrada de más de 70.000 personas a través de la frontera con Marruecos, mientras el Ejecutivo central prepara nuevas ayudas económicas para la ciudad.

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN - Madrid - Las ministras de Igualdad, Ana Redondo, y de Juventud e Infancia, Sira Rego, comparecen este lunes en el Congreso para explicar la gestión de sus respectivos departamentos en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes del pasado mes de julio. SEÑAL CONGRESO

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POLÍTICA GOBIERNO - Madrid - Con la llegada de septiembre arranca el nuevo curso político, que inicia este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista radiofónica.

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TIEMPO CALOR - Madrid - El mes de agosto se despide este lunes con tiempo estable, pero septiembre llega con calor de pleno verano, ya que hacia mitad de semana se espera un importante ascenso de las temperaturas en amplias zonas del país, que en algunos puntos estarán incluso 10 grados por encima de lo normal para esta época del año, sobre todo en áreas del este, sur y centro de la península.

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TRÁFICO VERANO - Varias ciudades - Termina a las doce de la noche de este lunes la operación Retorno del verano de la Dirección General de Tráfico (DGT), que este domingo ya ha dejado retenciones a las entradas de las principales ciudades.

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PARTIDOS PP - Madrid - Rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular. SEÑAL PP

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PARTIDOS PSOE - Madrid - Reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, después de la cual ofrece una rueda de prensa su portavoz, Montse Mínguez. SEÑAL PSOE

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PARTIDOS VOX - San Lorenzo de El Escorial (Madrid) - El presidente de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios de comunicación tras la reunión de inicio de curso político que la formación celebra en San Lorenzo de El Escorial (Madrid). STREAMING VOX

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PARTIDOS PODEMOS - Madrid - El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, comenta la actualidad política en rueda de prensa. STREAMING PODEMOS

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PARTIDOS SUMAR - Madrid - Rueda de prensa del espacio político configurado por Izquierda Unida, Comuns, Movimiento Sumar y Más Madrid para analizar la actualidad política con la participación de Ernest Urtasun y Rosa Martínez. STREAMING SUMAR

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TRANSPORTE FERROVIARIO - Madrid - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, presenta los nuevos trenes que se incorporan al servicio de Cercanías Madrid en un acto en el que estará acompañado del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia.

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PREMIOS JUVENTUD - Madrid - Presentación de la gala de los Premios Juventud 2026, que tendrá lugar el 3 de septiembre en Marbella (Málaga) y que emitirá RTVE fruto de una alianza estratégica con TelevisaUnivisión y Starlite, con la presencia de dos de sus presentadores, Jesús Vázquez y Alejandra Espinoza.

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FESTIVAL FOLKLORE - Palencia - Las danzas palentinas se encuentran con los bailes tradicionales de Sicilia, Chile y Polonia en el Festival de Folklore A Concejo que lleva músicas y bailes del mundo a distintos puntos de la ciudad durante las fiestas de San Antolín.

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ENCIERROS S.S. REYES - San Sebastián de los Reyes (Madrid) - Octavo y último encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes, con novillos pertenecientes a la ganadería de Montealto.

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SALUDOS EFE AUDIOVISUAL

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