La reivindicación de Baena

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Iñaki Dufour

Majadahonda (Madrid), 30 ago (EFE).- Álex Baena, futbolista del Atlético de Madrid, ya ha sobrepasado con tres goles en tres partidos todos los tantos que marcó en 46 encuentros de la pasada temporada con su equipo, superada su adaptación, impulsado por el Mundial 2026 y reivindicado, relanzado y repleto de convicción para esta campaña con el club rojiblanco.

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Mientras todas las miradas apuntaban al futuro de Julián Alvarez, baja en Sevilla por una indisposición, a expensas aún de si sigue o no en el Atlético, surgió Baena como elemento ofensivo y efectivo en la delantera para trasladar al campo y al marcador todo lo planificado por Simeone desde el jueves.

“Tanto yo como Giuliano, Kang in o Lookman podemos hacer esa posición. Otros partidos ha jugado ‘Mola’ (en referencia a Lookman), que también lo ha hecho muy bien, ahora me ha tocado a mí y ha salido bien. Me he disfrazado de Álex Baena. Creo que el equipo tiene mucho gol. Incluso diciendo que no tenemos delanteros, llevamos siete goles en tres partidos. Todos tenemos capacidad para poder sumar al equipo con goles”, expuso a ‘Movistar’ el propio jugador, autor de dos tantos como atacante en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

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El 0-1 fue ya en el minuto 4. El 0-3 en el 32. Entre medias, Lookman había hecho el 0-2. Dentro de un sistema cambiante, con cinco atrás si defendía, con tres arriba si atacaba, con el intercambio de posiciones casi constante de Kang in Lee y Giuliano por la derecha y con la movilidad y el acierto de Baena arriba que marcó una diferencia sustancial.

Su primera parte fue incontestable. De los siete remates del Atlético, tres fueron de Baena, que marcó dos de ellos: transformó el 0,22 que le daba la estadística de goles esperados en el primer tiempo en dos goles, pero también presentó un 90 por ciento de acierto en el pase y asumió el liderazgo ofensivo. Fue su mejor partido de rojiblanco.

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Todo ideado por Simeone para sobrepasar al Sevilla. Lo probó el pasado jueves, con esos movimientos de intercambio hacia el ataque. La forma con la que lo desplegó el equipo, pero sobre todo la pegada demostrada (al descanso ganaba 0-3 cuando la estadística avanzada no preveía ni siquiera un gol a favor por el tipo de ocasiones), lo plasmaron con suma autoridad para sumar siete de los nueve puntos en juego, con siete goles a favor, aunque no haya estado disponible Alexander Sorloth, lesionado; sólo haya jugado 33 minutos Julián Alvarez y Antoine Griezmann ya no está en el equipo madrileño.

“La tenía escondida, pero está”, remarcó Baena sobre su faceta goleadora, aunque el pasado curso tan solo anotó dos goles con el Atlético a lo largo de sus 46 partidos, 28 como titular y 18 como suplente. Hasta el golazo de falta de la primera jornada de este curso ante el Málaga, el futbolista acumulaba más de ocho meses sin gol con su club, desde el 2 de diciembre en el 3-1 con el Barcelona en el Camp Nou. Un punto de inflexión.

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La lesión muscular sufrida entonces lo dejó un mes fuera de acción cuando mejor se sentía en el Atlético. Pasó de la titularidad a la suplencia habitual, no encontró ni su juego ni su mejor nivel físico, sin goles ni asistencias apenas, se ayudó de especialistas, trabajó el aspecto mental… No se divertía sobre el campo, mientras asumía el primer año como un tramo de adaptación que ya ha culminado. La selección y el Mundial 2026 lo impulsaron.

“Me ha venido muy bien todo este proceso. Ahora tengo mucha confianza. Creo que a cualquiera siendo campeón del mundo le sube la confianza en sí mismo. Y, después de un Mundial tan bueno que he hecho, intentar no bajar esta dinámica, seguir trabajando para aportar seguro más cosas para el equipo y para seguir en esta línea”, abunda Baena.

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Debe sostenerlo ahora en el tiempo. La regularidad está aún pendiente en el Atlético. “Evidentemente, ese estímulo y ese impacto que le dio a su corazón, a su cabeza, de haber ganado el Mundial y esa confianza que tuvo del entrenador para poder jugar todos los partidos está devolviéndola a nosotros con su juego y su trabajo”, apuntó Simeone.

“Necesitamos esto de él. Y está claro que le vamos exigir mantenerlo, que de eso se trata y es lo más complejo”, advirtió el técnico, que ya enfoca al siguiente choque, el próximo sábado contra el Athletic Club en San Mamés. Sólo está de baja Alexander Sorlorth, a la espera de su evolución esta semana. Allí espera disponer de Julián Alvarez. Más gol para el Atlético. EFE

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