La Asociación Pro Derechos Humanos exige la protección inmediata para la infancia en Ceuta

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Ceuta, 30 ago (EFE).- La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha solicitado este domingo la "protección inmediata" para la infancia en Ceuta así como ha apelado al "fin" de la "violencia racista y el hostigamiento humanitario".

En un comunicado, la APDHA ha expresado su "indignación" ante la grave crisis de derechos humanos que se vive en Ceuta, donde miles de personas sufren situaciones de precariedad e indefensión.

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La entidad exige la atención prioritaria e inmediata de los niños y adolescentes sin protección en la ciudad fronteriza, subrayando que su interés superior debe prevalecer sobre cualquier disputa de competencias o estatus administrativo.

En los últimos días, la APDHA ha constatado un "preocupante aumento de la violencia racista y de los intentos de boicot" a la ayuda humanitaria y ha advertido que se han registrado "incidentes graves" como la quema de asentamientos, agresiones a personas migrantes y población ceutí musulmana e intimidaciones contra periodistas y otros colectivos.

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La APDHA también subraya que organizaciones se han visto afectadas por amenazas, mientras que repartos de agua y comida de Cruz Roja han sido obstaculizados, además de que la entidad pide aclarar las detenciones de activistas de 'No Name Kitchen'.

Por otro lado, la APDHA critica con "dureza la insolidaridad" de los gobiernos de comunidades como Aragón, Castilla y León, Extremadura y Madrid por negar la recepción de menores e insta a Andalucía a asumir sus responsabilidades sin dilaciones.

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La organización recuerda que el Tribunal Supremo ya declaró ilegales las devoluciones colectivas de menores y exige un reparto equitativo y respetuoso con la ley.

Asimismo, la organización advierte contra la instrumentalización política de esta emergencia y recuerda que la declaración de Ceuta como situación de interés para la Seguridad Nacional no puede servir para suspender derechos fundamentales.

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APDHA concluye afirmando que "la inacción no es una opción, la protección de los derechos humanos no admite excepciones en las fronteras y el silencio ante la violencia es complicidad". EFE