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Hoy será noticia. Lunes, 31 de agosto

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

El Gobierno de Ceuta y otros colectivos y organizaciones siguen reclamando la expulsión de migrantes

Ceuta/Madrid (EFE).- El Gobierno local de Ceuta y otros colectivos y organizaciones siguen reclamando la expulsión de los miles de migrantes que permanecen todavía en el territorio un mes después de la entrada de más de 70.000 personas a través de la frontera con Marruecos.

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Mientras, el Gobierno central prepara nuevas ayudas económicas para la ciudad autónoma.

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Sánchez hablará este lunes de la crisis en Ceuta en una entrevista radiofónica

Madrid (EFE).- Este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablará en una entrevista radiofónica en la cadena Ser de la crisis en Ceuta, asunto que protagonizará el inicio del nuevo curso político y del que el jefe del Ejecutivo dará cuenta en su comparecencia en el Congreso del próximo jueves.

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Así mismo, las ministras de Igualdad, Ana Redondo, y de Juventud e Infancia, Sira Rego, comparecen este lunes en el Congreso para explicar la gestión de sus respectivos departamentos en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes del pasado mes de julio.

TRÁFICO VERANO

Este lunes concluye a las 12 de la noche la operación Retorno de la DGT

Madrid (EFE).- La operación Retorno del verano de la Dirección General de Tráfico (DGT) termina a las doce de la noche de este lunes y que este domingo ya ha dejado retenciones a las entradas de las principales ciudades.

La DGT preveía para esta operación especial de tráfico 6,9 millones de desplazamientos y una vuelta escalonada, aunque con el grueso de los viajes hoy lunes.

MISIÓN MERCURIO

La Agencia Espacial Europea da detalles de las próximas maniobras de la misión a Mercurio

Madrid (EFE).- La Agencia Espacial Europea (ESA) da detalles este lunes de las próximas y complejas maniobras de la misión BepiColombo, que con sus dos orbitadores independientes lleva viajando más de siete años en dirección a Mercurio, el planeta más cercano al Sol.

Se trata de una misión conjunta de la ESA y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), formada por dos orbitadores científicos: el Orbitador Planetario a Mercurio (MPO), de la ESA, y el Orbitador Magnetosférico de Mercurio (MMO), de la JAXA.

ENCUENTRO IA

La IA centra el XL Encuentro de la Tecnología y de las Telecomunicaciones

Santander (EFE).- La Inteligencia Artificial centra el 40 Encuentro de la Tecnología y de las Telecomunicaciones, organizado por la patronal de la industria tecnológica Ametic.

Encuentro, en el que durante tres días se dan cita representantes de administraciones públicas, de empresas y expertos del sector tecnológico

EL TIEMPO

Desplome de temperaturas en el Pirineo y el Cantábrico y calor en valle del Guadalquivir

Madrid (EFE).- Agosto se despide este lunes con un descenso notable de las temperaturas máximas (de más de 6 ºC) en el Pirineo occidental y el Cantábrico oriental, y calor en el valle del Guadalquivir y en puntos de la meseta sur, donde se podrán superar los 35 ºC.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la semana comenzará con tiempo estable en mayor parte de la península y cielos despejados o poco nubosos, salvo en el Cantábrico, donde predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con probables precipitaciones débiles y dispersas.

EFE

plv

 

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