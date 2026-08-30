Guadalupe (Cáceres) vive la apertura de su Año Jubilar presidida por el primado de España

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Guadalupe (Cáceres), 30 ago (EFE).- El Monasterio de Santa María de Guadalupe ha acogido este domingo la apertura del Año Santo Guadalupense, con una ceremonia presidida por el arzobispo de Toledo y primado de España, Francisco Cerro Chaves.

El Año Santo Guadalupense se festeja cada vez que el 6 de septiembre coincide en domingo, día de la fiesta litúrgica de Nuestra Señora de Guadalupe, como determinó el papa san Pio X, y se prolongará hasta el 8 de septiembre de 2027.

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La ceremonia ha dado comienzo en la antigua Iglesia de la Santísima Trinidad, actual auditorio del Monasterio, donde ha dado inicio la 'statio' y procesión hacia el templo jubilar, en la que además han desfilado voluntarios pertenecientes a los 'scouts' católicos de la cacereña parroquia de Santiago el Mayor, a los que se han sumado una representación de caballeros y damas de Santa María de Guadalupe.

Francisco Cerro ha pronunciado la oración previa a la apertura y seguidamente ha empujado, con el báculo, la Puerta Jubilar, momento en el que ha quedado inaugurado el Año Santo Guadalupense 2026-2027 y que ha contado con un momento de oración silenciosa por parte de todos los presentes.

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El arzobispo de Toledo, al comienzo de su homilía, ha recordado el último año jubilar vivido en la Puebla de Guadalupe que se extendía desde el año 2020 al 2022, como consecuencia de la pandemia y que contó con la participación de alrededor de 300.000 peregrinos.

En este sentido ha subrayado que se trató del segundo jubileo más importante de España, después del de Santiago de Compostela, y ha incidido en que este nuevo jubileo guadalupense es "un momento histórico singular", impresión que ha compartido con el papa León XIV durante la audiencia mantenida el pasado 24 de agosto en el Vaticano. EFE

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