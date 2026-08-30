Giráldez y Terzić agitan sus onces en busca de la primera victoria

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Vigo, 30 ago (EFE).- Claudio Giráldez y Edin Terzić, entrenadores de Celta y Athletic, respectivamente, apuestan por muchas rotaciones en sus alineaciones en busca de la primera victoria en la tercera jornada de Liga.

El técnico gallego hace debutar al central senegalés Faye, al carrilero Álvaro Núñez y al atacante Hugo González, una de las sensaciones de la pretemporada celeste. Moriba formará junto a Febas en la medular y en ataque Jutglà vuelve a ser el '9'.

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Por su parte, el alemán Edin Terzić revoluciona su once con seis cambios respecto al equipo que presentó de inicio el pasado jueves en el Camp Nou. Los hermanos Iñaki y Nico Williams arrancarán en el banquillo. Les reemplazan en las bandas Robert Navarro y Berenguer. Galarreta se estrena como titular en Vigo.

- Alineaciones:

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Faye; Álvaro Núñez, Febas, Moriba, Carreira; Hugo González, Swedberg y Jutglà.

Athletic: Unai Simón; Areso, Paredes, Laporte, Yuri; Gere, Galarreta; Navarro, Sancet, Berenguer; y Guruzeta. EFE

dmg/ism