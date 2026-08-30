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Enric Mas se impone en la cima de Aitana y refuerza el maillot rojo

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Alto de Aitana (Alicante), 30 ago (EFE).- El español Enric Mas (Movistar) se impuso en la novena etapa de la Vuelta a España, disputada entre La Vila Joiosa y el Alto de Aitana, de 187,4 km, y logró un triunfo que le permite reforzar el maillot rojo recién estrenado.

Mas se impuso por delante del británico Oscar Onley (Netcompany Ineos), con un tiempo de 5h.10.40, a una media de 36,2 km/h. La tercera plaza fue para el esloveno Primoz Roglic, a 12 segundos

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En la general, Mas aventaja en 1.18 a Roglic y en 1.39 al austríaco Felix Gall. EFE

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