Espana agencias

El regreso de Yuri, única novedad en la lista del Athletic para Balaídos

Guardar

Bilbao, 30 ago (EFE).- El regreso de Yuri Berchiche, que se perdió por sanción el duelo del jueves contra el Barcelona, es la única novedad en la lista de 23 jugadores convocados por el entrenador del Athletic Club, Edin Terzic, para el partido de esta noche (21.30 horas) frente al Celta en Balaídos.

El lateral zurdo se perfila como titular en Vigo después de haber sido baja la pasada jornada por la tarjeta roja que vio a los once minutos del estreno liguero, contra el Sevilla en San Mamés, valorada posteriormente por el CTA como un "error claro y manifiesto" del árbitro.

PUBLICIDAD

Yuri ocupa en la citación el puesto del central del filial Iker Monreal, que viajó a Barcelona y ayer sábado participó con el Bilbao Athletic en el partido frente al Zamora de la primera jornada de Primera Federación.

Por lo tanto, los 23 jugadores citados para el partido frente al Celta son Unai Simón, Padilla, Paredes, Yeray, Berenguer, Sancet, Iñaki Williams, Nico Williams, Guruzeta, Areso, Laporte, Rincón, Ruiz de Galarreta, Yuri, Jauregizar, Adama, Rego, Maroan, Navarro, Gerenabarrena, Djaló, Canales y Johaneko. EFE

PUBLICIDAD

ibn/cc/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno aprueba este martes un paquete de emergencia adicional de 165 millones para Ceuta

El paquete incluye una inyección directa de 80 millones de euros, que se ejecutará en los próximos cuatro meses

El Gobierno aprueba este martes un paquete de emergencia adicional de 165 millones para Ceuta

La justicia rechaza el asilo a un colombiano que afirmó ser perseguido por su activismo político contra el expresidente Iván Duque

El ciudadano presentó recortes de prensa y justificantes de solicitudes de residencia y empadronamiento en España, pero el tribunal considera que la documentación es insuficiente

La justicia rechaza el asilo a un colombiano que afirmó ser perseguido por su activismo político contra el expresidente Iván Duque

Operación Retorno 2026: cómo saber si tienes el coche a punto para volver a casa

El viaje no empieza en la carretera, sino unos minutos antes, comprobando que el vehículo está preparado para afrontar el trayecto y actuar correctamente si aparece una incidencia

Operación Retorno 2026: cómo saber si tienes el coche a punto para volver a casa

La primera pandemia de la historia: la plaga que mató a 50 millones de personas y cambió las fronteras del mundo

En el verano del año 541 d.C., la plaga de Justiniano alteró el curso de la civilización occidental

La primera pandemia de la historia: la plaga que mató a 50 millones de personas y cambió las fronteras del mundo

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 30 agosto

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 30 agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno aprueba este martes un paquete de emergencia adicional de 165 millones para Ceuta

El Gobierno aprueba este martes un paquete de emergencia adicional de 165 millones para Ceuta

La justicia rechaza el asilo a un colombiano que afirmó ser perseguido por su activismo político contra el expresidente Iván Duque

Islandia vota ‘no’ a su entrada en la Unión Europea: el país rechaza negociar con Bruselas con un 52,8% en contra frente al 47,2% a favor

Los últimos carlistas buscan su lugar en la España actual casi dos siglos después de las guerras que dieron origen al movimiento: “Mil veces derrotados y nunca vencidos”

Llegan decenas de barcos a Ceuta por la ‘Armada de la Solidaridad’, una iniciativa náutica que pretende llevar su “apoyo” y cercanía a la ciudad

ECONOMÍA

La Seguridad Social dejará de notificar por carta a los trabajadores que estén de baja médica: el cambio llega este 1 de septiembre

La Seguridad Social dejará de notificar por carta a los trabajadores que estén de baja médica: el cambio llega este 1 de septiembre

El alquiler de una habitación asfixia a los jóvenes: hasta 646 euros al mes y un tercio del sueldo

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, sobre el aumento de las bajas por salud mental: “El problema no eres tú, el problema es el trabajo“

La justicia anula una deuda de más de 25.000 euros a una beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital porque la Administración no resolvió en plazo

Esta es la ayuda que puedes solicitar si tienes una vivienda vacía: hasta 12.000 euros para poder reformarla

DEPORTES

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián