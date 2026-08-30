El regreso de Yuri, única novedad en la lista del Athletic para Balaídos

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Bilbao, 30 ago (EFE).- El regreso de Yuri Berchiche, que se perdió por sanción el duelo del jueves contra el Barcelona, es la única novedad en la lista de 23 jugadores convocados por el entrenador del Athletic Club, Edin Terzic, para el partido de esta noche (21.30 horas) frente al Celta en Balaídos.

El lateral zurdo se perfila como titular en Vigo después de haber sido baja la pasada jornada por la tarjeta roja que vio a los once minutos del estreno liguero, contra el Sevilla en San Mamés, valorada posteriormente por el CTA como un "error claro y manifiesto" del árbitro.

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Yuri ocupa en la citación el puesto del central del filial Iker Monreal, que viajó a Barcelona y ayer sábado participó con el Bilbao Athletic en el partido frente al Zamora de la primera jornada de Primera Federación.

Por lo tanto, los 23 jugadores citados para el partido frente al Celta son Unai Simón, Padilla, Paredes, Yeray, Berenguer, Sancet, Iñaki Williams, Nico Williams, Guruzeta, Areso, Laporte, Rincón, Ruiz de Galarreta, Yuri, Jauregizar, Adama, Rego, Maroan, Navarro, Gerenabarrena, Djaló, Canales y Johaneko. EFE

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ibn/cc/cmm