El PP lamenta la "inacción" del Gobierno un mes después de la "invasión" en Ceuta

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Ceuta, 30 ago (EFE).- El PP de Ceuta ha lamentado este domingo que un mes después de la "invasión" de Ceuta por parte de decenas de miles de personas, el Gobierno siga "fallando" a la ciudad y que, además, cuestione que los ciudadanos "salgan a defender" su españolidad.

En un comunicado, el PP ha señalado que el Gobierno "falla" en la gestión de una crisis "que continúa sin resolver y falla cuando pretende cuestionar que los ciudadanos salgan a la calle para mostrar su apoyo a Ceuta y defender su españolidad".

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Para los populares, ha pasado un mes y los resultados "están a la vista, porque no se ha producido ni una devolución ejecutada a Marruecos de quienes permanecen en Ceuta y no tienen derecho a permanecer en España, ni una medida estructural que garantice que algo así no vuelva a suceder, ni ayudas efectivas para las empresas que están soportando las consecuencias económicas" de esta situación.

Mientras tanto, el Gobierno "sigue pidiendo a la Ciudad espacio para alojar a quienes permanecen en Ceuta y todavía no existe una cifra clara y definitiva de cuántas personas entraron ni de cuántas continúan en la ciudad", según los populares.

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Ceuta necesita "decisiones y resultados: devoluciones efectivas de quienes legalmente corresponda, una frontera suficientemente protegida, los efectivos necesarios y medidas económicas concretas para las empresas y trabajadores".

El PP ha añadido que defender Ceuta y defender su españolidad "no es ir contra nadie, es estar con Ceuta". EFE