Espana agencias

El PP lamenta la "inacción" del Gobierno un mes después de la "invasión" en Ceuta

Guardar

Ceuta, 30 ago (EFE).- El PP de Ceuta ha lamentado este domingo que un mes después de la "invasión" de Ceuta por parte de decenas de miles de personas, el Gobierno siga "fallando" a la ciudad y que, además, cuestione que los ciudadanos "salgan a defender" su españolidad.

En un comunicado, el PP ha señalado que el Gobierno "falla" en la gestión de una crisis "que continúa sin resolver y falla cuando pretende cuestionar que los ciudadanos salgan a la calle para mostrar su apoyo a Ceuta y defender su españolidad".

PUBLICIDAD

Para los populares, ha pasado un mes y los resultados "están a la vista, porque no se ha producido ni una devolución ejecutada a Marruecos de quienes permanecen en Ceuta y no tienen derecho a permanecer en España, ni una medida estructural que garantice que algo así no vuelva a suceder, ni ayudas efectivas para las empresas que están soportando las consecuencias económicas" de esta situación.

Mientras tanto, el Gobierno "sigue pidiendo a la Ciudad espacio para alojar a quienes permanecen en Ceuta y todavía no existe una cifra clara y definitiva de cuántas personas entraron ni de cuántas continúan en la ciudad", según los populares.

PUBLICIDAD

Ceuta necesita "decisiones y resultados: devoluciones efectivas de quienes legalmente corresponda, una frontera suficientemente protegida, los efectivos necesarios y medidas económicas concretas para las empresas y trabajadores".

El PP ha añadido que defender Ceuta y defender su españolidad "no es ir contra nadie, es estar con Ceuta". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hamburguesa de calabaza: una receta dulce y saludable con una textura tierna y un interior jugoso

Una forma diferente de cocinar esta hortaliza que combina su característico toque dulce con el sabor de las especias

Hamburguesa de calabaza: una receta dulce y saludable con una textura tierna y un interior jugoso

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2 de este 30 agosto

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2 de este 30 agosto

La justicia le deniega a un mozo de almacén la incapacidad permanente total porque puede realizar trabajos sedentarios, pese a que tiene una rodilla destrozada

La sentencia reconoce que el trabajador acumula un cuadro clínico de notable gravedad, pero añade que aún está capacitado para algunos empleos

La justicia le deniega a un mozo de almacén la incapacidad permanente total porque puede realizar trabajos sedentarios, pese a que tiene una rodilla destrozada

El rey Haakon VIII, sus hijos y la reina Sonia encabezan el funeral del rey Harald: grandes ausencias y mucho dolor

La reina Sonia ha reaparecido por primera vez desde la muerte de su marido, con quien compartió seis décadas de vida y 58 años de matrimonio

El rey Haakon VIII, sus hijos y la reina Sonia encabezan el funeral del rey Harald: grandes ausencias y mucho dolor

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno aprobará este martes un paquete de emergencia adicional de 165 millones para Ceuta

El Gobierno aprobará este martes un paquete de emergencia adicional de 165 millones para Ceuta

La justicia rechaza el asilo a un colombiano que afirmó ser perseguido por su activismo político contra el expresidente Iván Duque

Islandia vota ‘no’ a su entrada en la Unión Europea: el país rechaza negociar con Bruselas con un 52,8% en contra frente al 47,2% a favor

Los últimos carlistas buscan su lugar en la España actual casi dos siglos después de las guerras que dieron origen al movimiento: “Mil veces derrotados y nunca vencidos”

Llegan decenas de barcos a Ceuta por la ‘Armada de la Solidaridad’, una iniciativa náutica que pretende llevar su “apoyo” y cercanía a la ciudad

ECONOMÍA

La justicia le deniega a un mozo de almacén la incapacidad permanente total porque puede realizar trabajos sedentarios, pese a que tiene una rodilla destrozada

La justicia le deniega a un mozo de almacén la incapacidad permanente total porque puede realizar trabajos sedentarios, pese a que tiene una rodilla destrozada

La Seguridad Social dejará de notificar por carta a los trabajadores que estén de baja médica: el cambio llega este 1 de septiembre

El alquiler de una habitación asfixia a los jóvenes: hasta 646 euros al mes y un tercio del sueldo

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, sobre el aumento de las bajas por salud mental: “El problema no eres tú, el problema es el trabajo“

La justicia anula una deuda de más de 25.000 euros a una beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital porque la Administración no resolvió en plazo

DEPORTES

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián