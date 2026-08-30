El argentino Leonardo Balerdi, cedido al Roma procedente del Olympique de Marsella

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Roma, 30 ago (EFE).- El argentino Leonardo Balerdi se convirtió este domingo en nuevo jugador del Roma, que hizo oficial su llegada procedente del Olympique Marsella, en calidad de cedido con opción de compra.

Balerdi, de 27 años, se convirtió durante sus cinco temporadas en el Marsella en uno de los referentes de la defensa del conjunto francés, con el que superó las 200 apariciones en competiciones oficiales en Europa.

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Antes había jugado en el Borussia Dortmund, al que llegó en 2019 procedente de Boca Juniors.

El central argentino ganó protagonismo en el Marsella hasta convertirse en uno de los hombres importantes del equipo y asumir incluso la capitanía.

Su rendimiento le permitió entrar también en los planes de la selección argentina, con la que suma 11 partidos internacionales.

Balerdi lucirá el número 26 con el conjunto romano. EFE