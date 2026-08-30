El Albacete acumula cinco lesionados en las tres primeras jornadas ligueras

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(corrige título y lead: número de lesionados)

Albacete, 30 ago (EFE).- El Albacete sigue lastrado por las lesiones y acumula cinco tras la disputa de las tres primeras jornadas ligueras en las que, además, no ha conseguido sumar ni un solo punto, motivo que ha generado una evidente preocupación en la afición albacetense.

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La lesión de Munir, que tuvo que retirarse con una sobrecarga en el cuádriceps a los 17 minutos de su estreno como jugador blanco, y la de Pepe Sánchez, que tuvo un percance en la pelea con un jugador del Oviedo en la segunda parte del partido de ayer, se unen a las dos anteriores.

El delantero Obeng fue el primero que se lesionó, en concreto, en una acción del segundo periodo del partido disputado en Las Palmas, en la primera jornada, tras la cual se conoció que se había roto el ligamento cruzado de la rodilla izquierda.

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El ghanés podría no regresar esta temporada y Rober, tras la segunda jornada, tuvo que ser sustituido en el descenso del choque ante el filial de la Real Sociedad por molestias.

Esa dolencia muscular le impidió formar parte de la convocatoria ante el Oviedo en la derrota de ayer (0-1) y se suma a las bajas por lesión que posee el Albacete en su plantilla.

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Jugadores importantes como el extremo Víctor Valverde, el delantero Higinio o el mediapunta Puertas siguen sus respectivas recuperaciones tras haber pasado por el quirófano.

El técnico local, Alberto González, manifestaba anoche, tras el encuentro frente al cuadro asturiano, que confía en que cuando cuenten con más jugadores y se pongan en forma tengan "más de opciones de ser más competitivos". EFE

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jml/msm/cmm