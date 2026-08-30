Einar: “Hemos faltado un poco a nuestra personalidad”

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Madrid, 30 ago (EFE).- Einar Galilea, defensa del Málaga, reconoció tras la derrota por 4-0 ante el Real Madrid que su equipo “no fue fiel a su personalidad y ADN” y le faltó “más atrevimiento e intensidad en defensa”.

El defensor malaguista fue autocrítico tras la segunda derrota en tres partidos: “Se lo teníamos que haber puesto más difícil. Con balón y en ataque organizado hemos estado bien, pero creo que hemos faltado un poco nuestra personalidad y a nuestro ADN”.

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“Me voy jodido porque creo que hemos perdido de una forma que no es fiel a lo que somos. Me hubiese gustado que hubiésemos mostrado más atrevimiento e intensidad en defensa”, prosiguió el central en zona mixta.

“Ellos sabemos el nivel que tienen, pero tendríamos que haber dado algo más”, continuó, aunque “no es fácil jugando ante uno de los mejores equipos del mundo y ellos también se juegan puntos”.

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“Hemos salido bien y luego ellos en ese arreón no hemos podido pararles. A partir de ahí, el partido cambia”, señaló, a lo que añadió que en el descanso dijeron que “si caíamos, teníamos que caer de pie”.

En el primer gol hubo revisión del VAR por posible falta de Jude Bellingham sobre el defensa Ángel Recio y Einar opino al respecto: “En directo es una jugada rápida, veo un forcejeo y se va al suelo, entiendo que le ha dado. El defensor deja de defender por un manotazo, pero no lo ha visto luego”. EFE

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