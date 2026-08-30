Diego Ventura y Sebastián Fernández triunfan en la corrida de rejones de Palencia

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Palencia, 30 ago (EFE).- Los diestros Diego Ventura y Sebastián Fernández han sido los triunfadores de la corrida de rejones de la feria de San Antolín de Palencia, donde han cortado dos orejas cada uno.

Diego Ventura ha protagonizado la mejor faena de la tarde en el quinto, formando un auténtico alboroto en banderillas sobre "Bronce" frente a un gran toro que no se cansó de embestir.

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Sebastián Fernández también ha estado a gran altura en su presentación en el coso palentino.

Se han lidiado toros de María Güímar Cortés de Moura, bravos y de excelente juego.

Sergio Galán: Silencio tras aviso; y Silencio.

Diego Ventura: Silencio; y Dos Orejas

Sebastián Fernández: Dos Orejas y Ovación tras aviso

Se ha registrado tres cuartos de entrada en tarde de agradable temperatura.

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