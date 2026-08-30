Courtois: “En la segunda parte no jugamos tan bien”

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Madrid, 30 ago (EFE).- El belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, reconoció que en la segunda parte contra el Málaga (4-0) “no” jugaron “tan bien” y que su objetivo es mantener el “control” y “la presión tras pérdida” de la primera mitad para tener “un año muy bonito”.

“Ha sido un muy buen triunfo. La primera parte fue muy buena, pero en los últimos minutos nos metimos demasiado atrás. Y en el descanso el míster nos pidió más goles y no encajar. Pero en la segunda parte no jugamos tan bien, bajamos un poco el ritmo con balón y les hemos dado el balón, es un punto a mejorar”, dijo en Realmadrid TV.

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“La primera parte es la manera en la que queremos jugar. Con el control y la presión tras pérdida. Si conseguimos hacer eso nos espera un año muy bonito. Para eso, todos tenemos que trabajar los 90 minutos y seguir sanos”, completó.

Courtois catalogó como importante para “la confianza” el cerrar su primer partido de la temporada sin encajar goles.

“Es importante para la confianza y para todo el equipo. Los dos goles que habíamos encajado se podían evitar”, señaló.

Además, ponderó la competencia interna de la plantilla.

“La gente está entrenando muy bien y muchos se merecen jugar. Si quieres llegar lejos hay que contar con todos. Tenemos una plantilla muy buena. Si miras al banquillo y al once titular solo hay calidad”, aseguró. EFE

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