Cientos de ceutíes vuelven a salir a la calle para reclamar la expulsión de los migrantes

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Ceuta, 30 ago (EFE).- Varios cientos de ceutíes han vuelto a salir esta tarde a la calle para protagonizar una protesta contra los "invasores" que se ha desarrollado por el centro de la ciudad y ha finalizado a las puertas de la Delegación del Gobierno.

La medida de protesta se ha efectuado justo cuando este domingo se cumple un mes de la entrada masiva de miles de ciudadanos marroquíes por la frontera del Tarajal, de los cuales unos 9.000 según el Gobierno ceutí todavía permanecen en Ceuta.

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La marcha, convocada a través de las redes sociales, se ha iniciado en la céntrica plaza de África -junto a la sede del Gobierno autonómico- y ha recorrido las calles del centro para finalizar en la plaza de los Reyes, justo frente a la sede de la Delegación del Gobierno.

"Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", "fuera invasores" o "delegado dimisión" han sido las consignas más repetidas a lo largo de la protesta que ha vuelto a estar marcada por la presencia masiva de banderas de España y de Ceuta.

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Los manifestantes han expresado su malestar con el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, del que han pedido su dimisión.

En el transcurso del recorrido los manifestantes han realizado una sentada en la carretera, lo que ha provocado un corte en el tráfico.

A pesar de esta situación, los conductores afectados han optado por unirse a la protesta haciendo sonar sus cláxones.

La protesta, de forma pacífica, ha reunido en esta ocasión a muchas familias completas que han querido expresar su malestar tras llevar un mes de la entrada masiva sin que se hayan adoptado soluciones al respecto. EFE

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(foto)