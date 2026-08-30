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Álex Palou, el rey de la IndyCar tiene casa en Sant Antoni de Vilamajor

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Andrea Montolivo

Milwaukee (EE.UU.), 30 ago (EFE).- La IndyCar tiene rey. Y nació en Sant Antoni de Vilamajor. Álex Palou agrandó este domingo su leyenda al proclamarse campeón de la IndyCar por quinta vez en su carrera y por cuarto año consecutivo, con una prueba de antelación respecto al final de la temporada.

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El piloto español del monoplaza número 10 de Chip Ganassi Racing no dejó pasar su oportunidad de oro en el óvalo de Milwaukee para elevar un poco más su nombre en el Olimpo de la IndyCar, competición de la que ya es uno de los grandes referentes históricos.

Palou igualó, con su cuarto campeonato consecutivo, el récord del francés Sébastien Bourdais, ganador de cuatro coronas seguidas entre 2004 y 2007. Con cinco títulos, queda tercero en solitario en la clasificación histórica, por delante de Bourdais, Dario Franchitti y Mario Andretti, todos con cuatro.

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El catalán se sitúa ahora a una corona de las seis de su compañero de equipo Scott Dixon y a dos del récord absoluto de siete, que pertenece a A.J. Foyt.

Nadie había conseguido encadenar cuatro campeonatos seguidos desde la racha de Bourdais, y Palou lo ha hecho en una IndyCar de enorme igualdad, con óvalos, circuitos urbanos y trazados permanentes en el mismo calendario.

Nacido el 1 de abril de 1997, Palou se subió a un kart con apenas cinco años. Empezó a competir a nivel nacional en 2005 y construyó un palmarés extraordinario: fue campeón de España de KF3 en 2011 y 2012, además de conquistar el título nacional de KZ2 en 2013.

También destacó fuera de España. En 2012 fue subcampeón de Europa de KF3, sólo superado por el británico George Russell, y se adjudicó la WSK Euro Series de la misma categoría.

Su progresión le abrió las puertas de los monoplazas y de Campos Racing, estructura fundada por Adrián Campos, con la que fue tercero en la Eurofórmula Open de Fórmula 3.

En 2014 obtuvo su primera victoria en monoplazas, en Yas Marina, Abu Dabi, dentro de la GP3 Formula Series. Después alternó experiencias en GP3, Fórmula 2, Ferrari Challenge Europa y la World Series Fórmula V8 3.5, antes de emprender un camino decisivo hacia Japón.

Sin el respaldo económico necesario para abrirse paso hacia la Fórmula Uno, Palou encontró en el automovilismo japonés la plataforma ideal. Fue tercero en la Fórmula 3 japonesa, compitió en Súper Fórmula y finalmente dio el salto a Estados Unidos.

Su llegada a IndyCar, en 2020, abrió una era de éxitos. Ganó su primer campeonato en 2021 y levantó otras cuatro coronas en 2023, 2024, 2025 y 2026. EFE

(foto)

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