3-0. El Mallorca agudiza la caída libre del Ceuta

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Palma, 30 ago (EFE).- El Mallorca recuperó este domingo la senda de la victoria ante el Ceuta (3-0) en un duelo en el que Álex Sala, Adrián Fuentes y Adam Buksa se estrenaron como goleadores con el conjunto bermellón.

Tras la derrota en la pasada jornada, el Mallorca sacó a relucir una versión dominante en los primeros minutos para enmendar errores del pasado que le condenaron a perder en Granada.

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Fue el debut de Josep Cerdà en Son Moix, pero la falta de ritmo se notó y no tuvo su mejor tarde, a diferencia de un Álex Sala que deslumbró cada vez que pasó el balón por sus pies.

De hecho, al igual que en el estreno liguero, el conjunto bermellón se adelantó gracias a una falta desde la frontal del área. Minutos antes lo intentó sin éxito Pablo Torre y fue Sala el que marcó un golazo con un disparo que cogió una curva inalcanzable para Vallejo.

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El Ceuta intentó coger aire, pero la presión de los locales no le permitió encadenar posesiones largas para defenderse con el balón. Le sigue faltando claridad a la hora de construir los ataques al cuadro de Juan José Romero.

Un jugador que también demostró su capacidad para hacerse con el lateral derecho fue Miguel Calatayud. Una de las apariciones en el tramo final de la temporada pasada, su tercera titularidad consecutiva gana fuerza ante la posible salida de Mateu Jaume y la lesión de Arnau Puigmal.

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La desventaja de los visitantes pudo quedarse corta al descanso, pero la imprecisión de los atacantes mallorquinistas en los metros finales dejó abierto el choque para la segunda parte.

Tras el paso por vestuarios, las noticias positivas siguieron dándose para el Mallorca con el estreno goleador de Adrián Fuentes. Una gran arrancada en la media luna le permitió perfilarse para el costado izquierdo, donde con un gran zapatazo puso tierra de por medio en el electrónico.

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El partido se durmió con el paso de los minutos, sin grandes oportunidades para ningún equipo ante el repliegue de los pupilos de Luis García y los problemas ofensivos del Ceuta, hasta que Buksa también marcó su primer gol como mallorquinista en un saque de esquina puesto por Álex Sala.

La victoria devuelve al Mallorca a la zona alta de la tabla, invicto y sin encajar goles en Son Moix en sus dos primeros partidos, mientras que el Ceuta no consigue enderezar el mal comienzo de campaña y está sin ningún punto y con nueve goles recibidos hasta la fecha.

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- Ficha técnica:

3 - RCD Mallorca: Tenas; Calatayud, Valjent, Raíllo, Lato (Soumahoro, min.84); Morlanes (A. Sánchez, min.64), Sala, Torre; Luvumbo (Liso, min.64), Fuentes (Buksa, min.64), Cerdà (Roca, min.54).

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0 - AD Ceuta: Vallejo; Camacho, Anuar, Carlos, Lapeña, Redru; Bodiger (Romero, min.88), Meléndez, Teguia (Betancourt, min.72); Zalazar, Escobar (Okoro, min.72).

Goles: 1-0, min.20: Sala. 2-0, min.50, Fuentes. 3-0, m.89, Buksa.

Árbitro: Abraham Domínguez Cervantes. Amonestó con tarjeta amarilla a Meléndez (min.18), Sala (min.67), Roca (min.74), Lapeña (min.78) y Bodiger (min.87).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada tres de LaLiga Hypermotion disputado en el Estadio Mallorca Son Moix ante 15.645 espectadores. EFE

dcj/ism