1-2. Fàbregas se cobra su revancha en el feudo del Nápoles

Guardar

Carlos Expósito

Roma, 30 ago (EFE).- Hace seis meses, Massimiliano Allegri menospreció a Cesc Fàbregas, al que calificó de "chaval" que acababa de empezar. El técnico catalán cocinó desde entonces su venganza a fuego lento y este domingo la sirvió fría, sobre el césped del feudo del Nápoles, donde el Como se impuso (1-2) con buen fútbol.

PUBLICIDAD

El duelo comenzó, antes del pitido inicial, en los banquillos. El foco estaba en ellos, en Allegri y en Fàbregas. La última vez que se enfrentaron, el italiano al frente del Milan, protagonizaron una tangana que fue muy sonada en el país, con ambos encarados entre sí.

La trifulca siguió dentro del túnel de vestuarios, cuando Allegri, según difundió entonces la prensa local, le dijo a Fàbregas que era "un idiota", un "chaval" que había empezado a entrenar anteayer. Durante la semana, el ambiente se caldeó de cara al partido de este domingo, si bien ambos rebajaron la tensión y elogiaron el trabajo del otro. Aunque el catalán lo demostró en el campo.

PUBLICIDAD

Lo hizo también con sabor español, gracias a la magnífica actuación del centrocampista Luis Milla, destacado en las últimas temporadas con el Getafe, y del defensa Jacobo Ramón.

La primera media hora fue de toma y daca. De ida y vuelta, pero con un Como muy sólido; con el control de la posesión, la iniciativa arriba y con los extremos, Assane Diao y Martin Baturina, magistrales. Nico Paz, como acostumbra, dueño de la batuta. El Nápoles trató de sorprender, pero fue el conjunto 'lariani' el primero en golpear.

PUBLICIDAD

El equipo del norte de Italia construyó la jugada del primer tanto por la derecha con Diao, que superó a Mathías Olivera y puso un centro raso al corazón del área. Allí apareció Baturina, que controló con rapidez, se giró y sacó un disparo con la izquierda, ante el que poco pudo hacer Alex Meret.

La alegría duró poco en el conjunto de Fàbregas, después de que el Nápoles respondiera bien al gol y empatara en el minuto 30. Amir Rrahmani metió un pase vertical fantástico hacia Rasmus Hojlund, que recibió en la frontal. El danés controla, se deshizo de Ramón con el cuerpo y sacó un disparo raso pegado al palo. Se inventó un gol de puro '9'.

PUBLICIDAD

Cuatro minutos tardó en responder de nuevo el Como, en unos últimos compases de la primera mitad intensos. Los visitantes aprovecharon una pérdida del Nápoles dentro del área para que Anastasios Douvikas se sumara a la fiesta y no perdonara. Un gol moral, justo antes del descanso.

Tras pasar por el túnel de vestuarios, la tónica fue similar, con ocasiones en ambas áreas. El Nápoles apretó en busca de la remontada, mientras el Como mantuvo su solidez. Allegri movió el banquillo con un triple cambio, entre ellos Kevin De Bruyne, para agilizar el juego y encontrar los espacios que el Como no concedía.

PUBLICIDAD

Fàbregas mantuvo a su equipo fiel a su propuesta, con posesiones largas y salidas rápidas. El equipo partenopeo tuvo cerca el gol del empate durante la segunda parte, pero era el día del Como. Era el día de Fàbregas, que amarró los primeros tres puntos de la temporada después del empate ante el Udinese en la primera jornada.

Después de un final de infarto, con los dos cerca tanto de empatar como de coger distancia y con un gol anulado a los locales en el 93, el equipo que coge su nombre de la ciudad bañada por el bello lago de Como no sucumbió. Y Fàbregas se cobró su revancha personal. El Como recibe en su feudo en la tercera jornada al Génova.

PUBLICIDAD

Frustrante resultó el debut de Allegri y su regreso a Nápoles, esta vez como entrenador, 28 años después de vestir por última vez la camiseta del conjunto napolitano. Demostró garra, capacidad de reacción, y estuvo acertado con los cambios. Pero le tocó agachar la cabeza, y finalizar lo que se abrió hace medio año con un apretón de manos con el español.

El equipo de Allegri viaja a Milán la próxima semana para enfrentarse al defensor del 'Scudetto', el Inter.

-- Ficha técnica

1 – Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, R. Marin, Olivera (Spinazzola, m.56); Anguissa (David Neres, m.80), Lobotka, McTominay (De Bruyne, m.56); Politano, Hojlund (Lucca, m.80), Lang (Alisson Santos, m.56). Entrenador: Massimiliano Allegri.

PUBLICIDAD

2 – Como: Butez; Couto (Smolcic, min.58), Ramon, Chalobah, Valle; Da Cunha (Perrone, min.65), Milla; Diao (Kempf, min.65), Nico Paz (Kaiki, min.81), Baturina (Caqueret, min.58); Douvikas. Entrenador: Cesc Fàbregas.

Goles: 0-1, Baturina (min.17); 1-1, Hojlund (min.30); 1-2, Douvikas (m.34).

Árbitro: Luca Pairetto. Mostró tarjeta amarilla a Di Lorenzo (m.37) por parte del Nápoles.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles (sur de Italia). EFE