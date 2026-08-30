Espana agencias

1-2. Fàbregas se cobra su revancha en el feudo del Nápoles

Guardar

Carlos Expósito

Roma, 30 ago (EFE).- Hace seis meses, Massimiliano Allegri menospreció a Cesc Fàbregas, al que calificó de "chaval" que acababa de empezar. El técnico catalán cocinó desde entonces su venganza a fuego lento y este domingo la sirvió fría, sobre el césped del feudo del Nápoles, donde el Como se impuso (1-2) con buen fútbol.

PUBLICIDAD

El duelo comenzó, antes del pitido inicial, en los banquillos. El foco estaba en ellos, en Allegri y en Fàbregas. La última vez que se enfrentaron, el italiano al frente del Milan, protagonizaron una tangana que fue muy sonada en el país, con ambos encarados entre sí.

La trifulca siguió dentro del túnel de vestuarios, cuando Allegri, según difundió entonces la prensa local, le dijo a Fàbregas que era "un idiota", un "chaval" que había empezado a entrenar anteayer. Durante la semana, el ambiente se caldeó de cara al partido de este domingo, si bien ambos rebajaron la tensión y elogiaron el trabajo del otro. Aunque el catalán lo demostró en el campo.

PUBLICIDAD

Lo hizo también con sabor español, gracias a la magnífica actuación del centrocampista Luis Milla, destacado en las últimas temporadas con el Getafe, y del defensa Jacobo Ramón.

La primera media hora fue de toma y daca. De ida y vuelta, pero con un Como muy sólido; con el control de la posesión, la iniciativa arriba y con los extremos, Assane Diao y Martin Baturina, magistrales. Nico Paz, como acostumbra, dueño de la batuta. El Nápoles trató de sorprender, pero fue el conjunto 'lariani' el primero en golpear.

El equipo del norte de Italia construyó la jugada del primer tanto por la derecha con Diao, que superó a Mathías Olivera y puso un centro raso al corazón del área. Allí apareció Baturina, que controló con rapidez, se giró y sacó un disparo con la izquierda, ante el que poco pudo hacer Alex Meret.

La alegría duró poco en el conjunto de Fàbregas, después de que el Nápoles respondiera bien al gol y empatara en el minuto 30. Amir Rrahmani metió un pase vertical fantástico hacia Rasmus Hojlund, que recibió en la frontal. El danés controla, se deshizo de Ramón con el cuerpo y sacó un disparo raso pegado al palo. Se inventó un gol de puro '9'.

Cuatro minutos tardó en responder de nuevo el Como, en unos últimos compases de la primera mitad intensos. Los visitantes aprovecharon una pérdida del Nápoles dentro del área para que Anastasios Douvikas se sumara a la fiesta y no perdonara. Un gol moral, justo antes del descanso.

Tras pasar por el túnel de vestuarios, la tónica fue similar, con ocasiones en ambas áreas. El Nápoles apretó en busca de la remontada, mientras el Como mantuvo su solidez. Allegri movió el banquillo con un triple cambio, entre ellos Kevin De Bruyne, para agilizar el juego y encontrar los espacios que el Como no concedía.

Fàbregas mantuvo a su equipo fiel a su propuesta, con posesiones largas y salidas rápidas. El equipo partenopeo tuvo cerca el gol del empate durante la segunda parte, pero era el día del Como. Era el día de Fàbregas, que amarró los primeros tres puntos de la temporada después del empate ante el Udinese en la primera jornada.

Después de un final de infarto, con los dos cerca tanto de empatar como de coger distancia y con un gol anulado a los locales en el 93, el equipo que coge su nombre de la ciudad bañada por el bello lago de Como no sucumbió. Y Fàbregas se cobró su revancha personal. El Como recibe en su feudo en la tercera jornada al Génova.

Frustrante resultó el debut de Allegri y su regreso a Nápoles, esta vez como entrenador, 28 años después de vestir por última vez la camiseta del conjunto napolitano. Demostró garra, capacidad de reacción, y estuvo acertado con los cambios. Pero le tocó agachar la cabeza, y finalizar lo que se abrió hace medio año con un apretón de manos con el español.

El equipo de Allegri viaja a Milán la próxima semana para enfrentarse al defensor del 'Scudetto', el Inter.

-- Ficha técnica

1 – Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, R. Marin, Olivera (Spinazzola, m.56); Anguissa (David Neres, m.80), Lobotka, McTominay (De Bruyne, m.56); Politano, Hojlund (Lucca, m.80), Lang (Alisson Santos, m.56). Entrenador: Massimiliano Allegri.

2 – Como: Butez; Couto (Smolcic, min.58), Ramon, Chalobah, Valle; Da Cunha (Perrone, min.65), Milla; Diao (Kempf, min.65), Nico Paz (Kaiki, min.81), Baturina (Caqueret, min.58); Douvikas. Entrenador: Cesc Fàbregas.

Goles: 0-1, Baturina (min.17); 1-1, Hojlund (min.30); 1-2, Douvikas (m.34).

Árbitro: Luca Pairetto. Mostró tarjeta amarilla a Di Lorenzo (m.37) por parte del Nápoles.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles (sur de Italia). EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mueren una niña de 9 años y una mujer de 32 tras un incendio en un bar en Teruel

Un equipo de bomberos se movilizó tras recibir un aviso, pero el fuego se expandió con rapidez hasta alcanzar el edificio al completo

Mueren una niña de 9 años y una mujer de 32 tras un incendio en un bar en Teruel

Arrestan a toda la tripulación del barco naufragado en Chipre mientras investigan las causas del “mayor desastre marítimo” de la historia del país

Mientras se siguen realizando labores de rescate, se ha iniciado una investigación para esclarecer las causas de un incidente con al menos ocho víctimas mortales

Arrestan a toda la tripulación del barco naufragado en Chipre mientras investigan las causas del “mayor desastre marítimo” de la historia del país

La psicología confirma que las personas que pierden la vergüenza de equivocarse no ven el error como una catástrofe, sino como un aprendizaje

En la sociedad actual se demoniza el fracaso y hay muchas personas que tiene miedo a cometer errores, sin embargo esto no puede impedir probar nuevas experiencias

La psicología confirma que las personas que pierden la vergüenza de equivocarse no ven el error como una catástrofe, sino como un aprendizaje

Si encuentras pulgas o garrapatas en casa, no hagas esto: la advertencia de un veterinario

El experto, Antonio Serrano, explica cómo actuar ante una plaga de estos organismos en el hogar para proteger a los residentes y evitar enfermedades

Si encuentras pulgas o garrapatas en casa, no hagas esto: la advertencia de un veterinario

El último agujero de las zapatillas de deporte: el truco que nadie usa y los expertos recomiendan para atarse los cordones y evitar ampollas

Ese pequeño agujero extra no es un error de fabricación ni un detalle ornamental

El último agujero de las zapatillas de deporte: el truco que nadie usa y los expertos recomiendan para atarse los cordones y evitar ampollas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mueren una niña de 9 años y una mujer de 32 tras un incendio en un bar en Teruel

Mueren una niña de 9 años y una mujer de 32 tras un incendio en un bar en Teruel

El Gobierno aprobará este martes un paquete de emergencia adicional de 165 millones para Ceuta

La justicia rechaza el asilo a un colombiano que afirmó ser perseguido por su activismo político contra el expresidente Iván Duque

Islandia vota ‘no’ a su entrada en la Unión Europea: el país rechaza negociar con Bruselas con un 52,8% en contra frente al 47,2% a favor

Los últimos carlistas buscan su lugar en la España actual casi dos siglos después de las guerras que dieron origen al movimiento: “Mil veces derrotados y nunca vencidos”

ECONOMÍA

Botellas y latas costarán al menos 10 céntimos más desde noviembre: una cantidad que podrás recuperar si devuelves el envase

Botellas y latas costarán al menos 10 céntimos más desde noviembre: una cantidad que podrás recuperar si devuelves el envase

La vuelta al cole arranca con una asignatura pendiente: profesores y trabajadores de la educación no cobran casi nueve de cada diez horas extra

El diésel tendrá desde el martes cuatro veces más rebaja fiscal que la gasolina

La justicia le deniega a un mozo de almacén la incapacidad permanente total porque puede realizar trabajos sedentarios, pese a que tiene una rodilla destrozada

La Seguridad Social dejará de notificar por carta a los trabajadores que estén de baja médica: el cambio llega este 1 de septiembre

DEPORTES

El Real Madrid se hace grande en el Bernabéu y firma una goleada ante el Málaga

El Real Madrid se hace grande en el Bernabéu y firma una goleada ante el Málaga

Julián Álvarez está de vuelta en los entrenamientos: a dos días del cierre del mercado, asume su realidad con el Atlético de Madrid

El entrenador de Makhachev aleja el posible combate contra Ilia Topuria: “Su derrota ha cambiado el rumbo de esa pelea”

El estado de Pogacar tras su dura caída: clavícula rota y adiós a la Vuelta a España

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid