1-1. Leeds y Brentford firman el empate

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Londres, 30 ago (EFE).- El Leeds United y el Brentford firmaron el empate este domingo, para posicionarse ambos en la parte alta de la tabla, después del gol de Kevin Schade para los 'Bees' y de Dominic Calvert-Lewin para los 'Whites.

El Brentford, que venía de ganar con comodidad al Tottenham Hotspur en su impresionante arranque liguero, quería los seis puntos y se adelantó en la primera parte con un golazo de Schade, que remató de primeras un envío de Keane Lewis-Potter y puso la pelota en la escuadra.

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La alegría duró a los de Keith Andrews hasta el cuarto de hora final, cuando Lukas Nmecha se revolvió en el área y buscó un disparo al segundo palo que fue interceptado por Calvert-Lewin, bien posicionado para empujar la pelota a gol y estrenar su cuenta goleadora esta temporada.

El punto deja al Brentford en posiciones de Champions League, con cuatro unidades de seis posibles, y al Leeds United séptimo, con los mismos puntos, pero con peor diferencia goleadora. EFE

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