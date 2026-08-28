Simeone: “Estoy bien, feliz, en el lugar que quiero estar y con muchas ganas de competir”

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Majadahonda (Madrid), 28 ago (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este viernes que está “bien, feliz y en el lugar” que quiere “estar” en su decimoquinto año al frente el conjunto rojblanco, en el que está “con muchas ganas de competir” en la actual temporada.

“Yo estoy bien, estoy feliz, en el lugar que quiero estar. Hace 15 años que estoy en un lugar que me dieron la posibilidad de crecer como persona, como profesional, como hombre y soy un agradecido al club, a la gente, a los futbolistas que han pasado todo este tiempo con nosotros”, proclamó en rueda de prensa.

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Y apuntó: “Hoy tenemos a Gabi (Fernández, capitán en seis de los ocho títulos del Atlético de Madrid con el técnico argentino al mando) dentro del cuerpo técnico, que eso me genera entusiasmo por el legado que vamos dejando en el club y estoy feliz, me siento muy bien y con muchas ganas de competir”. EFE