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PP reprocha a Albares que explique la crisis de Ceuta por "bulos" en redes y Vox le acusa de "colaborar con la invasión"

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El PP ha reprochado este viernes al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, que busque en las redes sociales, las mafias y los "bulos" la explicación de la crisis de Ceuta en lugar de abordar el papel de Marruecos, mientras Vox le ha acusado directamente de haber "colaborado con la invasión" y ha vuelto a reclamar que se active el artículo 102 de la Constitución para investigar al Gobierno por "traición".

Durante la comparecencia extraordinaria de Albares en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, el portavoz del PP, Carlos Floriano, ha expresado su apoyo y solidaridad con los ceutíes y con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y ha rechazado "cualquier acto de violencia".

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A continuación, ha preguntado al ministro si es consciente de que "Marruecos quiere a Ceuta y Melilla" y ha lamentado que, a su juicio, su intervención partiera de un "problema grave de enfoque".

Floriano considera "increíble" escuchar a Albares "buscar la explicación de lo sucedido a las redes sociales, a las mafias" y a una sentencia judicial, defendiendo que "una frontera cae cuando fallan los mecanismos encargados de protegerla". A su juicio, Marruecos ha demostrado que puede controlar su frontera "cuando decide hacerlo" y, por tanto, presentarlo ahora como colaborador supone la "confesión" del fracaso del Ejecutivo.

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"La seguridad de una frontera española no puede depender de la voluntad del que está al otro lado", ha recalcado el diputado 'popular', quien ha diferenciado entre "cooperación" y "dependencia" de Marruecos y ha sostenido que España tiene que poder proteger sus fronteras también cuando el país vecino decide no cooperar. "Nuestra frontera la protege España. Nuestra soberanía la defiende España", ha añadido.

EL PP PREGUNTA QUIÉN RECIBIÓ Y VALORÓ LA INFORMACIÓN

El diputado 'popular' ha recordado que la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 ya contemplaba a Ceuta y Melilla y ha reprochado al Ejecutivo no haber elaborado cinco años después el plan integral de seguridad que, según ha señalado, necesitaban ambas ciudades. También ha criticado las diferentes explicaciones sobre la información disponible antes de la crisis aportadas por los ministros del Interior y de Defensa.

"Si había información, ¿quién la recibió? ¿Quién la valoró? ¿Quién decidió que no se exigía adoptar medidas extraordinarias?", ha preguntado Floriano, quien considera que todo conduce a que "alguien en el Gobierno decidió que no había necesidad de hacer nada".

Según ha recordado, varios ministros marroquíes han vuelto a reivindicar la soberanía sobre las dos ciudades autónomas y ha reprochado a Albares que no haya llamado a la embajadora marroquí ni a la española en ese país, contraponiéndolo con la rapidez llamó a consultas al embajador italiano por los controles decretados a ciudadanos españoles tras la crisis de Ceuta.

El parlamentario del PP también ha mencionado la infección con Pegasus del teléfono del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una crisis diplomática con Marruecos y ha preguntado a Albares si puede garantizar que el cambio de posición española sobre el Sáhara Occidental no tuvo "nada que ver" con la información que pudiera haberse obtenido.

"HAN COLABORADO CON LA INVASIÓN"

Por su parte, el diputado de Vox Ignacio Hoces ha acusado al Gobierno y al propio Albares de haber "colaborado con la invasión y el ataque a la integridad territorial de España más fuerte" de las últimas décadas. También les ha reprochado haber "abandonado" a los ceutíes y haber decidido "ceder antes que defender con firmeza España".

Hoces ha definido lo ocurrido también de "guerra híbrida", términos que ha reprochado a Albares no haber utilizado. "El silencio no es neutralidad, sino que es cobardía, es sumisión y es traición", ha proclamado, antes de acusar a Marruecos de explotar las debilidades españolas en materia de extranjería e inmigración e instrumentalizar a población civil.

El parlamentario de Vox ha recordado la crisis migratoria de mayo de 2021 y ha sostenido que la secuencia es que España adopta decisiones soberanas, "Marruecos se enfada, abre las fronteras" y se producen las entradas. También ha reprochado que España haya entregado desde 2018, según sus cifras, más de 1.260 millones de euros a Marruecos en ayudas y financiación, entre otras cuestiones para controlar las fronteras.

VOX VUELVE A PEDIR ACTIVAR EL ARTÍCULO 102

Hoces ha reclamado además la convocatoria de la embajadora de Marruecos, ha preguntado al ministro si ha planteado consultas en el marco del artículo 4 de la OTAN y qué ha hecho para acabar con cualquier "ambigüedad" sobre la protección de Ceuta y Melilla.

Además, ha vuelto a reclamar la activación del artículo 102 de la Constitución para que pueda investigarse y juzgarse ante el Tribunal Supremo la "traición" del Gobierno. "Cuando está en juego nuestra integridad, ustedes ceden. Cuando está en juego nuestra seguridad, ustedes claudican. Y cuando está en juego nuestra dignidad, ustedes se pliegan", ha afirmado.

El diputado de Vox también ha criticado que Albares atribuya a un "bulo" difundido por redes sociales parte de lo sucedido y le ha pedido que explique cuál fue ese bulo. "¿Cómo ese supuesto mensaje pudo llegar a millones de personas sin que lo detectaran los gobiernos o servicios de Inteligencia de España y Marruecos?, se ha preguntado".

Hoces también ha reprochado al Ejecutivo que diera inicialmente la crisis por resuelta y luego aprobara una situación de interés para la seguridad nacional. Por último, considera que el Gobierno ha "colaborado" ante el "chantaje", ha hecho "concesiones" y su actuación constituye una "traición".

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EuropaPress

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