Los bomberos dan por estabilizado el incendio intencionado de El Saler (València)

València, 28 ago (EFE).- El incendio forestal que se declaró este jueves en la Devesa de El Saler, en València, y que este viernes se ha confirmado que ha sido intencionado, ha sido dado por estabilizado, según confirman los bomberos municipales y ratifica Emergencias de la Generalitat. EFE

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