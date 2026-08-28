Las altas temperaturas elevan el riesgo de desprendimientos de glaciares en el Himalaya

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Redacción Medioambiente, 28 ago (EFE).- Las altas temperaturas están aumentando la inestabilidad de los glaciares y, con ello, el riesgo de desprendimientos capaces de desencadenar riadas como la que ha causado más de 550 muertos y más de 900 desaparecidos en Nepal, según expertos.

Sin embargo, coinciden en que no se puede atribuir todavía directamente al cambio climático el colapso del bloque de hielo que habría ocasionado esta tragedia.

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La comunidad científica considera que el calentamiento global altera las condiciones de los glaciares del Himalaya y favorece un escenario más propicio para este tipo de fenómenos, ha explicado a EFE el coordinador de conservación de WWF España, Luis Suárez Arangüena.

"Las masas de hielo son cada vez más inestables y, por lo tanto, es lógico que cuando hay calentamiento se fracturen y produzcan estos desprendimientos", ha indicado Suárez, quien ha recalcado que aún corresponde a los expertos determinar qué factores provocaron concretamente el colapso.

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El cambio climático afecta a los glaciares tanto por las altas temperaturas como por la modificación de los ciclos de precipitación, ha señalado Suárez, puesto que, por un lado, el calor dificulta que puedan conservar el hielo que ya tienen y, por otro, al nevar menos reduce la cantidad de nieve que "permite compensar esa pérdida y mantener o aumentar su masa".

En el Himalaya, ha subrayado este experto, se han difundido varias "alertas de peligro" en los últimos años debido al riesgo de desprendimientos: "Nosotros lanzamos una en 2005 y hay otra más reciente de 2023 que habla de las poblaciones cercanas a grandes cantidades de hielo y los riesgos de inundación", ha apuntado.

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Greenpeace coincide en que "el calentamiento global está aumentando el riesgo de este tipo de desastres", aunque ha afirmado que es "demasiado pronto para determinar con exactitud qué papel desempeñó el cambio climático en este suceso concreto".

Para la organización ecologista, el calentamiento global está transformando rápidamente el Himalaya y se prevé que, incluso si el aumento de la temperatura media mundial no supera los 1,5 grados Celsius, la región del Hindu Kush-Himalaya pierda más de un tercio del volumen de hielo de sus glaciares a lo largo de este siglo.

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Por su parte, los científicos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas han advertido de que el incremento de las temperaturas está alterando los glaciares, la nieve, el permafrost y las laderas del Hindu Kush-Himalaya, mientras que los glaciares de la región se derritieron un 65 % más rápido entre 2011 y 2020 que durante la década anterior.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ya alertó en 2022 del aumento de los desastres relacionados con el clima en las regiones montañosas y proyectó un incremento de las inundaciones y de los lagos glaciares a medida que suban las temperaturas. EFE

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