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España solicita a la Comisión Europea el apoyo de Frontex y Europol para el triaje de inmigrantes irregulares en Ceuta

25/08/2026 El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 25 de agosto de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 25 de agosto una nueva ley de asilo y una reforma de la ley de Extranjería con el objetivo de adecuar el marco jurídico español al Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró en vigor en junio. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
25/08/2026 El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 25 de agosto de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 25 de agosto una nueva ley de asilo y una reforma de la ley de Extranjería con el objetivo de adecuar el marco jurídico español al Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró en vigor en junio. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
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España ha solicitado este viernes a la Comisión Europea el apoyo de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) y de Europol para las labores de triaje de las personas inmigrantes que permanecen en Ceuta de manera irregular.

La solicitud ha sido remitida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la directora general de Migración y Asuntos Internos de la comisión, Beate Gminder, según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado.

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La carta enviada por Grande-Marlaska da respuesta a la que el pasado 21 de agosto la directora general remitió al embajador de España ante la Unión Europea, Marcos Alonso, en la que ofreció la ayuda de distintas agencias europeas ante la situación creada por la crisis migratoria que vivió Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

En respuesta a ese ofrecimiento, el ministro del Interior ha solicitado a Gminder que Frontex, Europol y la Agencia de la Unión Europea para el Asilo (EUAA) "refuercen el dispositivo puesto en marcha para hacer frente a la gestión del triaje y posterior tramitación de los expedientes personales de las personas inmigrantes que todavía permanecen en Ceuta de manera irregular".

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INTERIOR PIDE DIEZ AGENTES ADICIONALES DE FRONTEX

En el caso de Frontex, Interior ha pedido "extender la duración de la operación Minerva", que cubre los puertos de Algeciras, Tarifa y Ceuta durante la Operación Paso del Estrecho hasta el próximo 2 de septiembre, "todo lo necesario mientras se resuelve la situación creada en la ciudad autónoma".

Además, el Ministerio ha demandado la participación de "diez agentes adicionales del Cuerpo General de Frontex en las labores de triaje" con el fin de "agilizar la recogida de información" de las personas llegadas los días 30 y 31 de julio que aún no han sido sometidas a este procedimiento.

En este proceso, el Ministerio considera que sería de gran utilidad "la asistencia de la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) en la realización de entrevistas y la puesta a disposición de intérpretes". Dadas las limitaciones de los espacios destinados a este fin en la ciudad, estas actuaciones se llevarían a cabo de manera telemática.

Una vez concluidas las fases de triaje y en su caso del procedimiento de asilo en frontera, Interior concretará la asistencia de Frontex necesaria para ejecutar determinados retornos a través de los mecanismos de mediación y acuerdos de la agencia europea.

PIDE EL BUQUE 'DUQUE DE AHUMADA' EN AGUAS ESPAÑOLAS DURANTE 2027

Asimismo, Grande-Marlaska ha pedido a Gminder que el buque oceánico Duque de Ahumada de la Guardia Civil, cofinanciado por la UE, "permanezca en aguas españolas durante 2027" , y demanda el "mantenimiento del EUROSUR Fusion Services" para proporcionar imágenes satelitales de la frontera con Marruecos orientadas a la vigilancia.

Respecto a Europol, el ministro ha apostado por "mantener y profundizar la cooperación operativa ya existente", en especial en materia de investigación de las redes de tráfico de migrantes y análisis estratégico.

Finalmente, la carta ha recordado que España solicitó el pasado 24 de agosto "ayuda de emergencia por valor de más de 32 millones de euros con cargo a los fondos de Asilo, Migración e Integración (FAMI) y al Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados (IGFV)", confiando en su pronta resolución.

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EuropaPress

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