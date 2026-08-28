El Celta, ante Juventus, Marsella, Union SG, Celtic y Bournemouth

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Mónaco, 28 ago (EFE).- El Celta se enfrentará en la Liga Europa a Juventus, Marsella, Union SG, Celtic, Bournemouth, Omonia, Lillestrom y Hapoel Beer-Sheva, según el sorteo celebrado este viernes en el Foro Grimaldo de Mónaco.

El cuadro vigués recibirá en Balaídos a Juventus, Union St.-Gilloise, Bournemouth y Lillestrom, y visitará al Marsella, Celtic, Omonia y Hapoel Beer-Sheva. El calendario se conocerá como muy tarde el domingo. EFE

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