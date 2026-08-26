Yuri, "mucho más dolido" tras la interpretación del CTA: "Lamentable"

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Bilbao, 26 ago (EFE).- El jugador del Athletic Club Yuri Berchiche confesó sentirse "mucho más dolido" después de que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) valorara como un "error claro y manifiesto" su expulsión en el minuto 11 del partido disputado el pasado domingo contra el Sevilla en San Mamés.

"Lamentable", concluye el mensaje publicado por el defensa del equipo rojiblanco en sus redes sociales junto a una captura de pantalla de esa interpretación del CTA publicada en 'Tiempo de Revisión', un espacio en el que analiza las jugadas polémicas de los partidos de LaLiga EA Sports (Primera) e Hypermotion (Segunda).

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"Después de ver el vídeo y leer vuestro veredicto todavía me duele mucho más lo que tuve que pagar yo y, en consecuencia y lo más importante mi equipo, que se quedó con un hombre menos desde el minuto 12. 100% injusto!", lamenta el futbolista.

"Eso sí, el que va a terminar pagando la consecuencia de no poder jugar el siguiente partido voy a ser yo", recalca Yuri que, a pesar de esa interpretación de CTA, ha sido castigado con un partido por el Comité de Competición y no podrá jugar este jueves en el Camp Nou frente al FC Barcelona.

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La acción polémica tuvo lugar cuando Yuri empujó a Miguel Sierra en las inmediaciones del área y el colegiado César Soto Grado le mostró la roja al jugador rojiblanco y pitó falta.

Para el CTA, el jugador del Sevilla "intenta controlar" el balón y lo aleja, tras ello, Yuri le "derriba", por lo que Sierra "no tiene posibilidad" de llegar al balón e interpreta que es un tiro libre directo sin tarjeta. El CTA considera que fue un error "claro" del árbitro y que el VAR debió intervenir en la jugada. EFE

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