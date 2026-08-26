Medio centenar de inmigrantes llegan a Cala de los Centoles (Cartagena) en una embarcación

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Murcia, 26 ago (EFE).- Una embarcación con unos cincuenta inmigrantes ha llegado este miércoles a las 7:36 horas a Cala de los Dentoles, en el parque regional de Calblanque de Cartagena, según ha confirmado el 112, después de que un agente medioambiental presenciara el desembarco.

El desembarco se produce cuatro días después de que otra embarcación llegara a Cala Dentoles con 49 personas, entre ellas nueve menores.

Además, el pasado 19 de agosto, una lancha rápida dejó a 62 personas en Cala del Barco, en Cabo Tiñoso, en un desembarco presenciado y grabado por bañistas.

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La llegada de este miércoles vuelve a situar las costas de Cartagena en el foco de la presión migratoria y el propio presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha denunciado en su cuenta oficial de X la llegada de "otra lancha rápida con inmigrantes" y ha calificado de "inadmisible" la "dejación de funciones del Gobierno de España".

López Miras ha anunciado que el Consejo de Gobierno se reunirá este jueves en Cartagena ante la gravedad de la situación y ha reclamado medios para la Guardia Civil y "el control de nuestro litoral". EFE

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