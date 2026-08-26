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Marc Márquez llega a un escenario en el que atacar y sus rivales obligados a frenarlo

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 26 ago (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) llega a uno de esos circuitos que, como él mismo indica, tiene marcado en su calendario particular de competición para atacar: el Gran Premio de Aragón de MotoGP, que se disputa en el circuito Motorland de Alcañiz, en donde sus rivales más directos tendrán por objetivo frenarlo en sus aspiraciones.

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Hasta en siete ocasiones se ha subido Marc Márquez a lo más alto del podio de Motorland, en las dos últimas ediciones de manera consecutiva, por lo que se puede considerar que el trazado turolense se le da muy bien al nueve veces campeón del mundo español, que se encuentra cuarto en la clasificación del Mundial de MotoGP de 2026, a 40 puntos del líder, el también español Jorge Martín.

El piloto oficial de Aprilia y campeón del mundo de 2024, apenas cuenta con una segunda posición en Motorland Alcañiz, precisamente el año en que logró el título, pero en esta temporada 2026, aunque sólo tiene una victoria en grandes premios, la de Francia (Le Mans), acumula tres triunfos en carreras esprint y su gran regularidad le permite sumar 240 puntos, 31 más que su compañero de equipo, el italiano Marco Bezzecchi.

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Bien es cierto que la regularidad de Bezzecchi, que encadenó tres victorias consecutivas al principio de la temporada, se encuentra en el polo opuesto de la de su compañero de equipo, al quedar sin puntuar hasta en cuatro carreras 'largas', lo que no le ha impedido mantener la segunda plaza gracias a estar casi siempre que ha puntuado entre los más rápidos de la categoría.

Como ellos, también está cuajando una gran temporada el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), llamado a ser uno de los grandes rivales en la pelea por el título gracias a sus excelentes resultados desde mitad de la carrera hacia el final de la misma, al saber gestionar como nadie el desgaste de los neumáticos.

Ellos serán los principales rivales de un Marc Márquez que necesita recortar distancias en la tabla de puntos del campeonato para mantener sus opciones a defender el título, además de la moral alta, después de algunos resultados no demasiado esperanzadores, como el cosechado en Silverstone (Inglaterra).

Con su futuro deportivo ya solucionado, lo que obviamente les da una tranquilidad clara para afrontar la segunda parte de la temporada, deberían tener su oportunidad de destacar pilotos como el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26), vencedor en 2021, o el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), que ganó la última carrera disputada hasta la fecha, en el Reino Unido.

A ellos se puede unir en esa lista el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) o los españoles Pedro Acosta (KTM RC 16), quien sigue buscando fervientemente su primera victoria en MotoGP, o Álex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que cuenta con un solo triunfo esta temporada, en Cataluña.

En el capítulo de reapariciones destacan dos en particular, las del francés Johann Zarco (Honda RC 213 V) y el español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25), ambos tras superar un largo proceso de recuperación de sus lesiones, que volverán a subirse a sus prototipos en Motorland Alcañiz. EFE

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