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La vuelta al cole exige 505 euros antes de pisar las aulas y 2.484 por hijo en el curso

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Belén Escudero

Madrid, 26 ago (EFE).- Libros, ropa o uniforme y material escolar obligarán este año a las familias a desembolsar una media de 505 euros por hijo antes incluso de que comiencen las clases, una primera factura que será solo el comienzo de un curso cuyo coste medio alcanzará los 2.484 euros por alumno.

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La estimación procede de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha encuestado a 773 padres y madres con 1.096 hijos de entre 3 y 18 años, y cuyo resultado se ha ponderado, para ajustarlo a la distribución real de los estudiantes, por tipo de centro: un 67 % estudia en la enseñanza pública, un 24 % en la concertada y un 9 % en la privada.

El portavoz de OCU, Enrique García, confirma a EFE que de nuevo, un año más, estamos "ante la vuelta al cole más cara", sin que haya una partida concreta que explique el incremento, pero con un culpable claro, la inflación sobre los distintos productos y servicios.

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El gasto escolar sube de media un 3,9 %, con aumentos del 6 % en los centros públicos y privados y apenas unas décimas en los concertados.

La diferencia entre centros sigue siendo enorme porque las familias con hijos en la enseñanza pública prevén gastar una media de 1.294 euros en el curso, 3.450 en la concertada y 8.761 en la privada.

También, entre las comunidades ya que la media en Madrid, a la cabeza de nuevo del gasto escolar, es de 3.512 euros anuales por hijo, sobre todo porque la enseñanza privada tiene más peso, seguida de Cataluña (2.994), Comunidad Valenciana (2.190) y Andalucía (2.007).

Pero antes de llegar a ese total del año está el del arranque del curso, los cerca de 505 euros, que se encabezan con el uniforme (una media de 224 euros), y ahí OCU denuncia que algunos colegios obliguen a adquirirlo en determinados establecimientos pues limita comparar precios.

Los libros suponen unos 161 euros anuales en los centros públicos y 302 en los privados, aunque todas las comunidades autónomas disponen de programas de acceso gratuito, y el material escolar, 89 de media, aunque si se necesita tableta u ordenador el material supone otros 236 euros.

No obstante, si miramos la factura total del 2026/27, matrícula y cuotas son las partidas más cuantiosas en los centros concertados y privados: representan el 49 % del gasto anual en los primeros (1.681 euros de media) y el 67 % en los segundos (5.898). En la enseñanza pública estos pagos solo existen en Formación Profesional.

El comedor es la siguiente carga (97 euros al mes para los que lo utilicen en centros públicos, 133 en concertados y 156 en privados), y luego las extraescolares (otros 70, 86 y 113 euros mensuales, respectivamente).

Reutilizar, como ha constatado OCU, se ha convertido en una de las principales vías para contener la factura. "Esto hace diez años no era tan habitual", señala García, que destaca el papel de plataformas de compraventa y asociaciones de padres y madres y sus bancos de libros, ropa y material escolar.

Según una encuesta de Milanuncios y Appinio, el 69 % de los españoles ha recurrido alguna vez a la segunda mano para adquirir material escolar y un 56 % prevé hacerlo este curso, y Wallapop calcula que al comprar y vender productos reutilizados el ahorro medio es de 193 euros.

Para OCU, reutilizar es una de las tres claves para gastar menos, junto a planificar y comparar. Pueden encontrarse diferencias de hasta un 25 % en los libros dependiendo del establecimiento y de hasta 150 euros para un mismo modelo de ordenador.

La factura aún no ha terminado porque entre los gastos que ganan espacio están las excursiones, los viajes y actividades vinculadas al colegio, con una media de 176 euros por alumno, y ello no se debe necesariamente a que los centros organicen más salidas, sino a que esas actividades pueden ser más caras, según García, "por el efecto de la inflación sobre todo lo que implica, es decir desde el autobús hasta las entradas y las actividades".

A pocos días del inicio del curso, hay que tener en cuenta todas las partidas porque aún hay tiempo suficiente para poder ahorrar algo y revisar las ayudas.

Hagan inventario de lo que quedó del curso anterior, preparen lista y presupuesto y desconfíen de las ofertas que obligan a comprar de más. Y un último consejo: si van de compras, mejor sin niños pequeños porque el estuche del superhéroe o del personaje de moda casi siempre saldrá más caro que otro. EFE

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód: 8021550742, 8023025106, 8004407923)

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