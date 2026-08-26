Investigan el hallazgo de los cadáveres de un matrimonio irlandés en Cullera (Valencia)

València, 26 ago (EFE).- La Guardia Civil investiga el hallazgo de los cadáveres de un matrimonio irlandés de 50 y 45 años de edad en la localidad valenciana de Cullera, cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados este martes por la tarde por sus dos hijos menores de edad, según han informado a EFE fuentes de la Benemérita. EFE

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