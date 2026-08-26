Feria de Almería: esperando a Morante

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Almería, 26 ago (EFE).- La feria taurina de la Virgen del Mar de Almería, que se desarrollará entre este jueves, día 27, y el sábado 29, implica el estreno de la casa Matilla al frente del coso de la avenida de Vilches después de la breve gestión de José María Garzón pero, sobre todo, tras la larga hegemonía de la familia Chopera que otorgó carácter a la plaza y la propia feria en las últimas décadas del siglo XX.

La oferta de la firma Funtausa gira en torno a la presencia rutilante de Morante de la Puebla que retornaría al coso almeriense después de su ausencia forzada del pasado año, convaleciente de la cornada sufrida en Pontevedra que acabaría partiendo su temporada en dos.

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Pero un año después, la incertidumbre vuelve a cernirse en torno a la presencia del diestro cigarrero que este mismo miércoles se ha visto forzado a cancelar su segunda comparecencia en la feria de Cuenca al resentirse de la fortísima paliza sufrida el pasado sábado en Málaga.

Morante ha seguido un tratamiento analgésico y antibiótico que le permitió viajar a Cuenca y torear este mismo martes en Navalcarnero (Madrid) pero los fuertes dolores han aconsejado interrumpir momentáneamente sus actuaciones. El siguiente compromiso que figura en su agenda, precisamente, es la corrida estrella de la feria de Almería.

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El diestro de La Puebla del Río (Sevilla) tiene que compartir cartel con Juan Ortega y Pablo Aguado en una combinación de marcado carácter sevillano que oficia de mascarón de proa del abono montado por los hermanos García Jiménez. El festejo será televisado en directo por Canal Sur televisión en una nueva apuesta del propio Morante que ya sumaría diez tardes emitidas por el canal autonómico con altísimos niveles de audiencia.

Acudiría, además, a Almería en el colofón de una intenso final de mes que le ha convertido en máximo protagonista de plazas como El Puerto o Málaga donde sufrió una durísima voltereta que no le ha impedido seguir cumpliendo con los contratos de su agenda. De las orillas mediterráneas, el matador cigarrero tiene previsto viajar a Bilbao para actuar en el cartel que cerrará su Semana Grande.

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Los Matilla también han apostado en Almería por otra presencia estelar, la de Roca Rey, basando el resto del abono en los toreros de la casa -Manzanares y Castella-, la presencia de Alejandro Talavante además del rejoneador Diego Ventura y el diestro Daniel Luque.

La corrida del sábado 29, que coincide con la salida de la Virgen del Mar, está organizada como homenaje a la patrona de Almería al cumplirse el LXXV aniversario de su coronación canónica.

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Las combinaciones de toros y toreros son las siguientes:

- Jueves, 27 de agosto. Corrida de toros mixta: dos toros de Los Espartales en la lidia ecuestre y cuatro de Zalduendo a pie para Diego Ventura, Sebastián Castella y Daniel Luque.

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- Viernes, 28 de agosto. Tres toros de García Jiménez y otros tres de Álvaro Núñez para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado.

- Sábado, 29 de agosto. Toros de Conde de Mayalde para José María Manzanares, Alejandro Talavante, y Andrés Roca Rey.

Los tres festejos comenzarán a las 19:00 horas. EFE

arm/ros